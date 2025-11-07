Ναι, αλλά ο Λουτσέσκου έχει εμμονές και παίζει το ίδιο σύστημα…

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τη νέα ποδοσφαιρική παράσταση του ΠΑΟΚ, με την Γιουνγκ Μπόις να παίρνει αυτή τη φορά τον ρόλο του κομπάρσου. Το ποδόσφαιρο του Λουτσέσκου και το κείμενο της 4ης Οκτωβρίου που θα μείνει αξέχαστο.

Το ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Έχει ξεφύγει η ομάδα του Λουτσέσκου και πλέον την βλέπεις μέσα στο γήπεδο και παραμιλάς! Μετά από πολλούς άλλους και η Γιουνγκ Μπόις έφυγε… παραμιλώντας μετά από αγώνα με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου.

Ήταν παράγοντας για την εξέλιξη της χθεσινής αναμέτρησης η αποβολή τους! Όπως και να το κάνουμε ο ΠΑΟΚ ένιωσε για πολλή ώρα αμυντική ασφάλεια από ομάδα που δεν μπορούσε να βγει σωστά και καλά με αρκετούς παίκτες στην επίθεση. Ο Λουτσέσκου είπε στην συνέντευξη Τύπου ότι και εμείς βγάλαμε μία νευρικότητα από την αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι… «τώρα πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε». Σε κάθε περίπτωση σε τέτοια ματς βασικό ζήτημα είναι το πρώτο γκολ.

Αυτό ήρθε… ΠΑΟΚτσήδικα με εφτά πάσες, συνδυαστικά, η ομάδα μπήκε στην περιοχή με πάσα-κλειδί του Ντέλια, ασίστ του Μπάμπα και τελείωμα του Μπιάνκο ο οποίος εμφανίστηκε από την πίσω ζώνη. Πόσο ΠΑΟΚ...

Δείτε και τα άλλα τέρματα! Παρακολουθήστε γενικά τον ομαδικό τρόπο που αυτή η ομάδα συνδυάζεται και φτάνει να εκτελεί με καλές προϋποθέσεις κοντά στο αντίπαλο τέρμα. Να εκτελεί με.. οποιονδήποτε! Οι σκόρερ είναι 14 και σε τέτοιες καταστάσεις στην περιοχή πατάνε μόνιμα πέντε ή έξι παίκτες του ΠΑΟΚ.

Το τέταρτο γκολ; Κι αυτό απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Οι πάσες 17! Αλλαγή παιχνιδιού από τον Μιχαηλίδη (κάτι που επίσης είναι σύνηθες) συνδυασμός της δεξιάς πλευράς, ο μπακ Κένι φθάνει στην μικρή περιοχή και πασάρει στον αριστερό μπακ για να σκοράρει σε άδειο τέρμα! Πόσο ΠΑΟΚ όλα αυτά! Πόσο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου!

Μία ομάδα που και χθες με τους Ελβετούς έβγαλε:

- Πειθαρχία στις ποδοσφαιρικές της αρχές.

- Ισορροπία μεταξύ άμυνας-επίθεσης σε κάθε φάση του αγώνα

- Υπομονή στην κατοχή για να βρεθεί η καλύτερη συνθήκη

- Ομαδικότητα στο έπακρο χωρίς κανείς να τραβάει ενέργειες

- Καλές επιστροφές στις μεταβάσεις αντιπάλων

- Εξαιρετική δημιουργία με αυτόν τον απίστευτο συνδυαστικό τρόπο που έχει η ομάδα του Λουτσέσκου

Πώς συνεργάζονται; Πώς ανοίγουν κάθε κλειστή άμυνα ή πώς βγαίνουν γρήγορα στην μετάβαση… Μετρήστε κάθε φορά στις πλαγιοκοπήσεις πόσοι ασπρόμαυροι είναι στην περιοχή!

Για να μην πάμε στη διαχείριση με την ομάδα να φτάνει σύντομα σε rotation 18-20 παικτών, έτσι ώστε να έχει φρεσκάδα σε όλες τις υποχρεώσεις της.

Τι είναι όλα αυτά; Όλα όσα ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει με τον Ολυμπιακό, τη Λιλ, την ΑΕΚ, το Βόλο, τις Σέρρες, τη Γιουνγκ Μπόις, αλλά και νωρίτερα! Ακόμη και με εκείνους που δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ! Οι αρχές ήταν οι ίδιες, απλά ήταν πιο νωρίς στη χρονιά για όλο το σύνολο και -για πολλούς και διάφορους λόγους- έλειπε η ψυχολογία.

«Μα ο Λουτσέσκου είναι προβλέψιμος! Είναι βαρετό το ποδόσφαιρό του! Έχει εμμονές αυτός ο προπονητής! Μα αφού παίζει με το ίδιο σύστημα, δεν το βλέπετε! Ποιος μωρέ αυτός που δεν εμπιστεύεται τους Έλληνες;»

Όλος αυτός ο συρφετός αμπαλοσύνης, όλοι οι σοφοί παντογνώστες (μπακάληδες, τραπεζικοί, ταξιτζήδες, δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίου και άλλοι) που προσπαθούν στα δύσκολα να δείξουν ότι… ξέρουν καλύτερα από τον πιο παλιό και πετυχημένο προπονητή στην Ελλάδα, τον άνθρωπο που έχει κριθεί σε κάθε κατάσταση 1000 φορές, ΓΙΑΤΙ δεν βγαίνουν και τώρα να μας διασκεδάσουν με τις μ… μεγάλες αμπελοφιλοσοφίες τους;

Το κείμενο Ο ΠΑΟΚ βγαίνει από την κρίση μόνο με Λουτσέσκου! που έγραψα Σάββατο 4 Οκτωβρίου μετά την επιστροφή μας από την Ισπανία και το Θέλτα-ΠΑΟΚ, μετά τα όσα τραγελαφικά έγιναν και εκεί με τον Ράζβαν Λουτσέσκου, θα το θυμάμαι μία ζωή. Κι αυτό και πολλά άλλα που το συνόδευαν. Μαζί με τον Λουτσέσκου σε κάθε δύσκολη στιγμή και ο Θεός να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όταν αυτός ο άνθρωπος, ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ που μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.