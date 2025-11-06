Μπενίτεθ για την νίκη του Παναθηναϊκού σε προσωπικό επίπεδο: «Τα διασκεδάζω τα ματς αυτά και είμαι χαρούμενος, αλλά δεν πετάω στα σύννεφα»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε πιο αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου για το 0-1 του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μάλμε στη Σουηδία. ΜΑΛΜΕ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Αναλυτικά, ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη μεγάλη νίκη στο Μάλμε, για:

Τη σημασία της νίκης, πέρα από τους τρεις βαθμούς: "Βρίσκω πολλά θετικά στο παιχνίδι. Είδα τον χαρακτήρα των παικτών μου μέσα στο παιχνίδι. Την αυτοπεποίθησή τους. Από το πρώτο λεπτό έως το τελευταίο λεπτό προσπαθήσαμε πολύ και κρατήσαμε την αμυντική μας λειτουργία. Προσπαθούσαμε να βρούμε και ευκαιρίες για αντεπιθέσεις. Είχαμε πέναλτι χαμένο, δοκάρι, αλλά και αυτοί είχαν χαμένες ευκαιρίες. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασια που θέλουμε τα αποτελέσματα. Είναι βήμα αυτή η νίκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανταποκριθήκαμε καλά. Η νίκη ήταν σημαντική και πρέπει να περιβάλλουμε τους παίκτες με εμπιστοσύνη. Η επικράτηση αυτή έχει πολλαπλά οφέλη".

Τους άξονες μεταμόρφωσης του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο: "Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποια προβλήματα. Ο αντίπαλος μάς δυσκόλεψε, οι κεντρικοί μας αμυντικοί δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν τον επιθετικό τους. Στις στατικές φάσεις είχαν ψηλά και δυνατά παιδιά και αντιμετωπίσαμε προβλήματα. Στο ημίχρονο είπα στους παίκτες μου να είναι συμπαγείς στις γραμμές".

Το εάν έχει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας για τη νίκη αυτή: "Ήταν σημαντικό για εμάς να δείξουμε χαρακτήρα. Αυτό περιμένουν οι φίλαθλοι. Είμαι χαρούμενος να βλέπω τους φιλάθλους μας χαμογελαστούς. Είναι νωρίς για εμάς, αλλά αν συνεχίσουμε να κερδίζουμε θα στείλουμε ένα καλό μήνυμα στον κόσμο μας. Το σημαντικό για εμάς είναι η προσπάθεια".

Το πώς αισθάνεται σε προσωπικό επίπεδο για τη νίκη ως ένας θρύλος των διοργανώσεων της UEFA: "Είναι διαφορετικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ως ατμόσφαιρα. Τα διασκεδάζω, είμαι χαρούμενος, αλλά δεν πετάω στα σύννεφα. Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνιδι. Ήταν σημαντικό για εμάς, για την ομάδα, τους παίκτες να κερδίσουμε λίγη αυτοπεποίθηση".

Tις απουσίες και αν το ματς με τη Μάλμε μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη υπέρ της ομάδας: "Αν μπορείς να διαχειριστείς τραυματισμούς είναι καλό για την ομάδα. Με περισσότερους παίκτες διαθέσιμους μπορείς να είσαι πιο ανταγωνιστικός. Όταν ήρθαμε στην ομάδα υπήρχαν τραυματισμοί στην ομάδα. Αυτό για τον προπονητή είναι ένας πονοκέφαλος παραπάνω. Τώρα που έχουμε κολλητά παιχνίδια είναι σημαντικό να αυξηθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός στην ομάδα και να επιλέγονται οι καλύτεροι".

Για το εάν είχε στόχο εξ αρχής να "χτυπήσει" προς το τέλος του παιχνιδιού: "Eίμαστε καλοί στη φυσική κατάσταση, αλλά όχι καταπληκτικοί. Έχουμε δουλειά ακόμα, για να βελτιωθούμε. Θα είμαστε καλύτεροι στα τελευταία λεπτά και χρειάζεται, σωματικά και πνευματικά, να βελτιωθούμε. Πρέπει να το κάνουμε σιγά - σιγά, για να διαχειριζόμαστε όλες τις καταστάσεις του παιχνιδιού".

Για το εάν η αλλαγή του Σφιντέρσκι στο 1ο ημίχρονο ήταν για το χαμένο πέναλτι: "Δεν κάνεις ποτέ αλλαγή έναν παίκτη που έχασε πέναλτι. Του καταστρέφεις την αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον Σφιντέρσκι. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Ο παίκτης παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και κόπωση και αποφασίσαμε να μην ρισκάρουμε".