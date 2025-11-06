Νέα έσοδα για τον Παναθηναϊκό έπειτα από τη σπουδαία νίκη με τη Μάλμε στη Σουηδία με σκορ 0-1 από το γκολ του Τζούρισιτς.

Αρχικά να τονιστεί πώς ο Παναθηναϊκός είχε μπει στη League Phase του Europa League με 4,31 εκατ. ευρώ εξασφαλισμένα. Το ίδιο ποσό που λαμβάνει κάθε μία από τις 36 ομάδες της διοργάνωσης. Πρόκειται για το αρχικό πακέτο συμμετοχής που αποδίδει η UEFA, ανεξάρτητα από την αγωνιστική πορεία κάθε ομάδας.

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα των συλλόγων από τις προκριματικές φάσεις. Για τον Παναθηναϊκό, οι προκρίσεις απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Σαμσουνσπόρ του απέφεραν κέρδος 350.000 ευρώ. Μετά από το 0-1 στη Μάλμε ο Παναθηναϊκός θα πάρει συνολικά άλλες 450.000 ευρώ. Έξτρα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του.

Τι είναι το value pillar

Ο λεγόμενος «πυλώνας αξίας» (value pillar) αποτελεί ένα επιπλέον σύστημα οικονομικής κατανομής που εφαρμόζει η UEFA στις 36 ομάδες του ενιαίου ομίλου. Το ποσό αυτό προέρχεται από δύο επιμέρους πηγές:

Το ευρωπαϊκό μέρος, που αντιστοιχεί στο 73% του συνολικού ποσού. Το μη ευρωπαϊκό μέρος, που καλύπτει το υπόλοιπο 27%. Η τελική κατάταξη κάθε ομάδας προκύπτει από το άθροισμα των δύο αυτών μερών, και βάσει αυτής μοιράζονται οι λεγόμενες μετοχές (shares).

Πώς λειτουργεί το σύστημα των μετοχών

Η UEFA κατανέμει τα έσοδα με βάση ένα σύστημα μετοχών. Η τελευταία (36η) ομάδα λαμβάνει 1 μετοχή, η 35η 2 και ούτω καθεξής μέχρι την πρώτη που παίρνει 36 μετοχές. Συνολικά υπάρχουν 666 μετοχές προς διανομή, τόσο για το ευρωπαϊκό όσο και για το μη ευρωπαϊκό μέρος. Κάθε μετοχή στο ευρωπαϊκό σκέλος αξίζει περίπου 217.000 ευρώ. Κάθε μετοχή στο μη ευρωπαϊκό σκέλος αποτιμάται σε περίπου 80.000 ευρώ.

Το ευρωπαϊκό μέρος

Στο ευρωπαϊκό μέρος υπολογίζονται δύο παράγοντες: Η θέση της ομάδας στο market pool, δηλαδή τα χρήματα από την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Η θέση της στο πενταετές ranking της UEFA.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις κορυφαίες τηλεοπτικές αγορές, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 18ος ανάμεσα στις 36 ομάδες ως προς το market pool. Παράλληλα, στο ranking της τελευταίας πενταετίας κατατάσσεται 31ος. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων, ο ΠαναθηναϊΚός κατατάσσεται 28ο στο ευρωπαϊκό μέρος και λαμβάνει 9 μετοχές, αξίας 1,95 εκατομμυρίων ευρώ (9 × 217.000).

Το μη ευρωπαϊκό μέρος

Στο μη ευρωπαϊκό μέρος συνυπολογίζεται αποκλειστικά το δεκαετές ranking των ομάδων στη UEFA. Ο Παναθηναϊκός έχει χαμηλό συντελεστή και κατατάσσεται 33ος ανάμεσα στις 36 ομάδες, κάτι που του αποφέρει 4 μετοχές και συνολικό ποσό 320.000 ευρώ (4 × 80.000).

Συνολικά έσοδα από το value pillar

Από τα δύο μέρη του πυλώνα αξίας, ο Παναθηναϊκός εξασφαλίζει συνολικά 2,27 εκατομμύρια ευρώ (1,95 + 0,32 εκατ.).

Τα συνολικά εγγυημένα έσοδα

Προκριματικές φάσεις 350.000

Ποσό συμμετοχής στη League Phase 4.310.000

Έσοδα από value pillar 2.270.000

Νίκες:2 = 900.000

Σύνολο 7.830.000

Στα παραπάνω έσοδα προστίθεται και το ελάχιστο μπόνους των 75.000 ευρώ, που λαμβάνει κάθε ομάδα μέσω του συστήματος μετοχών ανάλογα με τη θέση της στη βαθμολογία. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εγγυημένα 7.905.000 ευρώ.

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000€