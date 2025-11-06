Στο 9ο λεπτό ο Γάλλος γκολκίπερ έκανε μία πολύ μεγάλη επέμβαση και μάλιστα μετά από διώξιμο με ρίσκο προς τα πίσω από τον Κώτσιρα.

Ο Λαφόν παρότι η μπάλα βρήκε και στον Κώτσιρα και την έδιωξε λανθασμένα προς τα πίσω κατάφερε και έβγαλε με το χέρι του τη μπάλα εκτός και πριν φυσικά περάσει τη γραμμή. Δείτε τη φάση αυτή στο περιθώριο του αγώνα Μάλμε - Παναθηναϊκός στο παρακάτω βίντεο.