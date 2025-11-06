Μάλμε - Παναθηναϊκός: Δυναμική παρουσία ο κόσμος του τριφυλλιού, στο γήπεδο και ο Μπεργκ
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν δυναμική παρουσία στο γήπεδο της Μάλμε.
Περισσότεροι από 1.200 φίλοι του τριφυλλιού βρίσκονται στο στάδιο της σουηδικής ομάδας, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.
Στο γήπεδο βρίσκεται, όμως και ο Μάρκους Μπέργκ. Ο παλαίμαχος Σουηδός φορ, ο οποίος γεννήθηκε στις 17/8/86 έκανε σπουδαία καριέρα στον Παναθηναϊκό. Φόρεσε τη φανέλα του τριφυλλιού το διάστημα 2013-17 και μέτρησε 151 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 95 γκολ και είχε 28 ασίστ.
