Στο γήπεδο για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε είναι και ο Μάρκους Μπεργκ.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν δυναμική παρουσία στο γήπεδο της Μάλμε.

Περισσότεροι από 1.200 φίλοι του τριφυλλιού βρίσκονται στο στάδιο της σουηδικής ομάδας, προκειμένου να στηρίξουν τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Στο γήπεδο βρίσκεται, όμως και ο Μάρκους Μπέργκ. Ο παλαίμαχος Σουηδός φορ, ο οποίος γεννήθηκε στις 17/8/86 έκανε σπουδαία καριέρα στον Παναθηναϊκό. Φόρεσε τη φανέλα του τριφυλλιού το διάστημα 2013-17 και μέτρησε 151 συμμετοχές, ενώ σημείωσε 95 γκολ και είχε 28 ασίστ.

Δείτε φωτογραφίες με τους φίλους του Παναθηναϊκού