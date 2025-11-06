Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Γκιγέρμο Μολίνς βρίσκεται στο γήπεδο για να δει το ματς με τη Μάλμε.

Ο Γκιγέρμο Μολίνς συνδέει τον Παναθηναϊκό και τη Μάλμε.

Ο Σουηδός φορ, ο οποίος γεννήθηκε στις 26/9/88 κι αποσύρθηκε το 2023, αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό τη διετία 2016-18 και είχε 36 αγώνες 10 γκολ και 4 ασίστ με την πράσινη φανέλα.

Ο Μολίνς ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της Μάλμε και αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην αντίπαλο του τριφυλλιού. Όταν έφυγε, άλλωστε, από την Ελλάδα επέστρεψε στη Σουηδία για τη Μάλμε.

Στη συγκεκριμένη ομάδα κατέγραψε 210 αγώνες με 57 γκολ και 36 ασίστ.

Ο παλαίμαχος επιθετικός, λοιπόν, βρίσκεται στο «Malmö New Stadium», προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο πρώην ομάδες του.

