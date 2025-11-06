Μάλμε - Παναθηναϊκός: Πώς να πάτε στο Eleda Stadion
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μάλμε απόψε (06/11) στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Eleda Stadion, έδρα της Malmö FF εδώ και περίπου 15 χρόνια.
Είναι ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο και το τρίτο μεγαλύτερο στάδιο που χρησιμοποιείται από σουηδική ποδοσφαιρική ομάδα, με εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και χωρητικότητα 22.500 θεατές. Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2009 και αντικατέστησε το Malmö Stadion, όπου η Malmö FF είχε έδρα από το 1958.
