Η UEFA επέβαλε κυρώσεις στη Φέγενορντ για τα πυροτεχνήματα των οπαδών στο ματς με τον Παναθηναϊκό, έκλεισε τμήμα της κερκίδας και έβαλε πρόστιμο 88.000 ευρώ

Η UEFA αποφάσισε να επιβάλει αυστηρά μέτρα στη Φέγενορντ (3-1) λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Europa League. Οι οπαδοί των Ολλανδών άναψαν πυροτεχνήματα, με αποτέλεσμα ένα τμήμα της κερκίδας να μείνει κλειστό για τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.

Συγκεκριμένα, η τιμωρία αφορά τα ματς με Σέλτικ και Στουρμ Γκρατς, ενώ η UEFA επέβαλε και πρόστιμο 88.000 ευρώ. Η Φέγενορντ είχε ήδη παρελθόν σε ανάλογα περιστατικά, αφού πέρσι τιμωρήθηκε για τη χρήση πυροτεχνημάτων στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου στη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την τιμωρία να είχε δοθεί με αναστολή.