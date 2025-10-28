Φέγενορντ: Αποζημιώνει τους οπαδούς της που δεν μπόρεσαν να πάνε στο γήπεδο κόντρα στον Παναθηναϊκό
Την περασμένη εβδομάδα, η αναμέτρηση της Φέγενορντ με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (23/10), πέρασε από... χίλια κύματα μέχρι να εξακριβωθεί η ώρα στη σέντρα του αγώνα.
Μάλιστα, η απόφαση άλλαξε δύο φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας της καταιγίδας «Μπέντζαμιν» που έπληττε εκείνη την ημέρα το Ρότερνταμ. Η αναμέτρηση στο «Ντε Κάιπ» ήταν αρχικά προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:45, μετά ορίστηκε εκ νέου για τις 17:30, προτού καθοριστεί τελικά για τις 22:00!
Οι απανωτές αλλαγές προκάλεσαν μεταβολές και στο... πρόγραμμα των οπαδών των Ολλανδών, κάποιοι εκ των οποίων δεν κατάφεραν να είναι τελικά παρόντες στο γήπεδο. Η Φέγενορντ, με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη (28/10), γνωστοποίησε ότι θα αποζημιώσει όσους δεν κατάφεραν τελικά να δώσουν το «παρών» στο «Ντε Κάιπ».
«Η Φέγενορντ αποζημιώνει τους φιλάθλους που δεν κατάφεραν απροσδόκητα να παρακολουθήσουν τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Λόγω της καταιγίδας ''Μπέντζαμιν'', η ώρα έναρξης του αγώνα έπρεπε να αλλάξει, γεγονός που εμπόδισε ορισμένους οπαδούς να βρεθούν στο' 'Ντε Κάιπ'' την περασμένη Πέμπτη.
Οι φίλαθλοι που δεν χρησιμοποίησαν τα εισιτήριά τους θα λάβουν επιστροφή χρημάτων. Όσοι είχαν εισιτήριο ημέρας θα αποζημιωθούν πλήρως, ενώ οι κάτοχοι διαρκείας που έχασαν τον αγώνα θα λάβουν το 1/4 της τιμής του εισιτηρίου διαρκείας τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του συλλόγου.
Feyenoord restitueert supporters die er niet bij konden zijn tegen Panathinaikos.— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 28, 2025
Meer info: https://t.co/tNIPju5by4 pic.twitter.com/HOy6vrW4r9
