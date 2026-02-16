Ο Στέρλινγκ «ανάγκασε» τη Φέγενορντ να μεταφέρει το προπονητικό της κέντρο στο Βέλγιο

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Φέγενορντ, Ραχίμ Στέρλινγκ, «αναγκάζει» την ομάδα του να «μετακομίσει» στο Βέλγιο, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμη η άδεια εργασίας του.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ υπέγραψε με τη Φέγενορντ τη περασμένη εβδομάδα, αφότου έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι, όμως το ντεμπούτο του με την ολλανδική ομάδα θα πρέπει να περιμένει, λόγω...γραφειοκρατείας.

Πιο συγκεκριμένα ο 31χρονος επιθετικός εξακολουθεί να μην διαθέτει άδεια εργασίας, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμη από την Αγγλία, κάτι που ανάγκασε τον προπονητή του συλλόγου, Ρόμπιν φαν Πέρσι, να μεταφέρει προσωρινά το προπονητικό κέντρο της ομάδας στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο Βέλγιο.

Feyenoord gaat de grens over voor sfeer én om Raheem Sterling tegemoet te komen https://t.co/h0ETSigYvQ pic.twitter.com/T7FGBwmfQb February 15, 2026

«Θα πάμε στο εξωτερικό για μιάμιση ή δύο μέρες. Δεν θα είναι πολύ μακριά, δεν θα πάμε και στο Μεξικό. Θα κάνουμε προπόνηση στη γειτονική χώρα και ένας από τους λόγους είναι για να μπορέσει να συμμετάσχει ο Ραχίμ. Είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία να δουλέψουμε πάνω στην κουλτούρα της ομάδας μας και να συνομιλήσουμε μεταξύ μας. Μπορούμε να κάνουμε μερικά σύντομα, διασκεδαστικά πράγματα και αυτό είναι όλο», παραδέχτηκε ο πρώην Όλλανδος διεθνής

«Το έκανα πριν από χρόνια με τον Τζίο (Φαν Μπρόνκχορστ) για τον τελικό του Κυπέλλου. Ήταν στη Μαρμπέγια (Ισπανία) και το απόλαυσα. Θα το επαναλάβουμε τώρα . Είναι ένας συνδυασμός. Το κάνουμε και για τον Ραχίμ, αλλά και για τις άλλες διαδικασίες», συμπλήρωσε ο 42χρόνος τεχνικός.

Η απόφαση αυτή ωστόσο, έχει προκαλέσει αναταραχή στην Ολλανδία, με τη κριτική από τους δημοσιογράφους εκεί να είναι «αμείλικτη». «Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Είναι παράκαμψη του νόμου, αλλά στο Βέλγιο είναι λίγο πιο επιεικής από ό,τι στην Ολλανδία . Εδώ, ένας επιθεωρητής θα χτυπούσε αμέσως την πόρτα σας, επειδή το γνωρίζει. Αναρωτιέμαι: είναι απαραίτητο; Να αφήσουμε τον Στέρλινγκ να πάρει τα λεπτά προπόνησής του έτσι; Ειλικρινά, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ έξυπνο», σημείωσε ο Βαλέντιν Ντρίσεν, από το «De Telegraaf».