Η Φέγενορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραχίμ Στέρλινγκ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ βρήκε τη νέα του ομάδα, καθώς υπέγραψε με τη Φέγενορντ με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ μέχρι το τέλος της σεζόν.

O 31χρονος εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι μετά από 3,5 χρόνια σημειώνοντας 19 γκολ και 15 ασίστ σε 81 εμφανίσεις με τους Μπλε. Πλέον θα αγωνίζεται στην Eredivisie και θα κάνει το ντεμπούτο του την Κυριακή (15/2) κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, υπό τις οδηγίες του Φαν Πέρσι. Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δήλωσε: «Ως ελεύθερος παίκτης, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είχα την ευκαιρία να καθορίσω το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου. Ήθελα να πάρω τον χρόνο μου για να μιλήσω με συλλόγους και τους προπονητές τους, ώστε να καταλάβω καλύτερα τον ρόλο που φαντάζονταν για μένα και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να προσφέρω πραγματική αξία σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο.

Έχοντας μιλήσει λεπτομερώς με τον αθλητικό διευθυντή, Ντένις Τε Κλόεσε, και τον προπονητή της ομάδας, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, είμαι πεπεισμένος ότι η Φέγενορντ είναι ένα μέρος όπου μπορώ να είμαι ευτυχισμένος και να καθιερωθώ ως βασικό μέλος της ομάδας. Το να αγωνίζομαι στο εξωτερικό αποτελεί μια εντελώς νέα πρόκληση για μένα. Ειλικρινά, ανυπομονώ να ξεκινήσω».