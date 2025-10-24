Αντιμέτωπος με βαρύ πρόστιμο φαίνεται να είναι ο πρόεδρος της Λιλ, Ολιβιέ Λετάν, εφόσον του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, καθώς η UEFA είναι φανερά ενοχλημένη από τα παράπονά του στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Λιλ (23/10, 3-4) για την 3η αγωνιστική του Europa League, αφήνοντας του Λιλουά με τα χέρια... αδειανά και τον πρόεδρο της ομάδας αφηνιασμένο!

Κι αυτό, διότι όπως έγινε γνωστό, ο Ολιβιέ Λετάν ξέσπασε κατά της διαιτησίας του αγώνα μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο βρήκε την ομάδα του πίσω στο σκορ με τρία τέρματα. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Λιλ κατέβηκε στη φυσούνα για να ζητήσει τον λόγο από τον Μαυροβούνιο διαιτητή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο, έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν»!

Σύμφωνα με την «Equipe», η ανάμιξη του ονόματος του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φαίνεται πως ενόχλησε τους ανθρώπους της UEFA, και ο κίνδυνος να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Λετάν είναι αρκετά πιθανός. Το γαλλικό Μέσο τονίζει πως η συγκεκριμένη ενέργεια αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τσέφεριν έχει την δικαιοδοσία να επεμβαίνει σε θέματα διαιτησίας, κάτι που είναι αποκλειστική ευθύνη του Ιταλού Ρομπέρτο Ροσέτι.