ΠΑΟΚ: Ενοχλημένοι στην UEFA με τον πρόεδρο της Λιλ, πιθανό να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη
Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μία σπουδαία νίκη στην έδρα της Λιλ (23/10, 3-4) για την 3η αγωνιστική του Europa League, αφήνοντας του Λιλουά με τα χέρια... αδειανά και τον πρόεδρο της ομάδας αφηνιασμένο!
Κι αυτό, διότι όπως έγινε γνωστό, ο Ολιβιέ Λετάν ξέσπασε κατά της διαιτησίας του αγώνα μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο βρήκε την ομάδα του πίσω στο σκορ με τρία τέρματα. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Λιλ κατέβηκε στη φυσούνα για να ζητήσει τον λόγο από τον Μαυροβούνιο διαιτητή, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο, έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν»!
Σύμφωνα με την «Equipe», η ανάμιξη του ονόματος του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φαίνεται πως ενόχλησε τους ανθρώπους της UEFA, και ο κίνδυνος να ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του Λετάν είναι αρκετά πιθανός. Το γαλλικό Μέσο τονίζει πως η συγκεκριμένη ενέργεια αφήνει να εννοηθεί ότι ο Τσέφεριν έχει την δικαιοδοσία να επεμβαίνει σε θέματα διαιτησίας, κάτι που είναι αποκλειστική ευθύνη του Ιταλού Ρομπέρτο Ροσέτι.
La sortie du président du LOSC Olivier Létang mêlant le président de l'UEFA Aleksander Ceferin à sa contestation de l'arbitrage après la défaite jeudi contre le PAOK en Ligue Europa n'a pas été appréciée au sommet de l'instance européenne— L'Équipe (@lequipe) October 24, 2025
