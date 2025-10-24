ΠΑΟΚ: O πρόεδρος της Λιλ επιτέθηκε στον διαιτητή στο ημίχρονο του ματς, σύμφωνα με τους Γάλλους
Ο Ολιβιέ Λετάν ξέσπασε εναντίον της διαιτησίας, μετά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα Λιλ – ΠΑΟΚ για το Europa League. Η ομάδα του βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο πρώτο μέρος, όμως η οργή του προέδρου δεν είχε να κάνει τόσο με την εικόνα των ποδοσφαιριστών του, όσο με τη διαιτησία του Νίκολα Νταμπάνοβιτς.
Στο 39ο λεπτό του ματς, ο Ματίας Φερνάντεζ-Πάρδο έπεσε μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής ακόμη και μετά από έλεγχο του VAR αποφάσισε να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή η απόφαση εξόργισε τον Λετάν, ο οποίος στο ημίχρονο κατέβηκε στο διάδρομο που οδηγεί στα αποδυτήρια για να ζητήσει κατ' ιδίαν εξηγήσεις από τον Μαυροβούνιο ρέφερι. Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, του είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο. Έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν!»
Ο πρόεδρος της Λιλ, που ήδη έχει τιμωρηθεί πρόσφατα από τη LFP για προηγούμενες δηλώσεις του κατά της διαιτησίας, συνέχισε τα παράπονά του το ίδιο βράδυ, λέγοντας: «Πού είναι ο εκπρόσωπος; Δεν γίνεται να ζούμε τέτοιες ποδοσφαιρικές βραδιές. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν λάθη, δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει αντίλογος».
il passe surtout pour un immense guignol— Ju (@bidjixnake) October 24, 2025
it’s amazing hein pic.twitter.com/SKKlh8AeL7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.