Όπως αναφέρει η γαλλική «Equipe», η UEFA δικαιώνει την απόφαση του Μαυροβούνιου διαιτητή, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, να μην καταλογίσει πέναλτι για τη Λιλ στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Πέμπτης (23/10) αποδείχθηκε σπουδαίο για τον ΠΑΟΚ που έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» απέναντι στη Λιλ (3-4) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Legua Phase του Europa League.

Η γηπεδούχος και δη ο πρόεδρός της, Ολιβιέ Λετάν, διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη φάση του 40ού λεπτού με το σκορ στο 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. O διαιτητής της αναμέτρησης, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, δεν καταλόγισε παράβαση πέναλτι εις βάρος του Κεντζιόρα για τράβηγμα πάνω στον Φερνάντες-Πάρδο.

Το VAR κάλεσε τον Μαυροβούνιο ρέφερι, εκείνος όμως δεν άλλαξε την αρχική του απόφαση, ενώ στην επόμενη φάση ο Κωνσταντέλιας σκόραρε για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ωστόσο, δημοσίευμα της γαλλικής «Equipe» αναφέρει ότι το τμήμα διαιτησίας της UEFA, με επικεφαλής τον Ρομπέρτο Ροσέτι, δεν αμφισβήτησε την απόφαση του Νταμπάνοβιτς καθώς «θεωρεί ότι η φάση δεν ήταν τόσο απλή όσο φαινόταν», δικαιώνοντας ουσιαστικά την κρίση του Μαυροβούνιου διαιτητή.