Γιάννης Μιχαηλίδης στο Gazzetta: «Για να πάρεις τέτοιες νίκες, πρέπει να υποφέρεις, θέλουμε να πάμε μακριά στην Ευρώπη»!

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός του ΠΑΟΚ μιλάει στο Gazzetta και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν και «άλωσαν» το ¨Πιέρ Μορουά». – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΙΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Δεν είναι δα και μικρό πράγμα να κερδίζεις μέσα στο «Πιερ Μορουά», πολύ περισσότερο μια ελληνική ομάδα να νικάει επί γαλλικού εδάφους. Στο παρελθόν το έχουν πετύχει ο Ολυμπιακός (4 νίκες) και ο Πανιώνιος (1 νίκη), την ίδια στιγμή που Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεν τα έχουν καταφέρει σε 8 επισκέψεις τους.

Καταρχάς ήταν η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ επί γαλλικού εδάφους. Μετά από πέντε σερί αποτυχημένες προσπάθειες, αν και ανάμεσα τους είναι η ιστορική ισοπαλία στο «Ζερλάν» με 3-3 απέναντι στην Ολυμπίκ Λυών για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων και η ήττα-πρόκριση στην παράταση επί της Σοσό την σεζόν 1982-83 για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου UEFA.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη» το «διπλό» (3-4) του ΠΑΟΚ απέναντι στη Λιλ και όπως λέει στο Gazzetta, «το αποτέλεσμα, ίσως, μας δίνει λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση απ’ όση αντικειμενικά αξίζει, αλλά η εμφάνιση ήταν πολύ καλή. Δουλεύαμε και δουλεύουμε πολύ καλά από το καλοκαίρι έως σήμερα. Απέναντι στη Λιλ είχαμε συγκεκριμένο πλάνο και επικεντρωθήκαμε στα σημεία όπου ο αντίπαλος είχε αδυναμίες. Τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά, έβγαλαν ενέργεια, συγκέντρωση και σωστές αντιδράσεις», προσθέτει ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός του «Δικεφάλου», που έκανε την 120η συμμετοχή με την «ασπρόμαυρη» φανέλα εκ των οποίων οι 29 είναι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Από εδώ και πέρα κοιτάμε μπροστά. Έχουμε δρόμο ακόμη, θέλουμε να πάμε μακριά στη διοργάνωση. Ήταν μια καλή νίκη, ένα καλό παιχνίδι, και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα ματς», λέει χαρακτηριστικά προτού εστιάσει στις δυσκολίες της αναμέτρησης και την αφόρητη πίεση που ένοιωσαν από τη γαλλική ομάδα στο β’ μέρους, ένα διάστημα που έμοιαζε με… αιώνα, ειδικά τα δέκα λεπτά των καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ να δέχεται και πάλι δύο γκολ από στατικές μπάλες.

«Πρέπει να δούμε το θέμα με τις στημένες φάσεις»

«Δεχτήκαμε δύο γκολ από στημένες φάσεις — και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε», σημειώνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στη μεγάλη νίκη ή στο σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει να εστιάσουμε και στα λάθη μας, για να τα διορθώσουμε στη συνέχεια. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, με ένταση. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο απαιτητικό, φάνηκε ότι έπρεπε να αντέξουμε περισσότερο. Αλλά για να πάρεις τέτοιες νίκες, πρέπει να υποφέρεις μέσα στο παιχνίδι, αλλά να ανταποκρίνεσαι στο τέλος. Και το κάναμε».

Ο »Μίχα» δεν μπορεί να ξεχάσει τι προηγήθηκε τους μήνες όπου η ομάδα δεν κέρδιζε τα παιχνίδια. Η εμπιστοσύνη στη δουλειά είναι το κλειδί της επιτυχίας. «Ο λόγος που δεν σταματήσαμε ποτέ είναι γιατί συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στη δουλειά που κάνουμε από το καλοκαίρι. Σίγουρα, μέσα στη χρονιά είχαμε και άσχημα αποτελέσματα — αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Δεν μπορείς να κερδίζεις όλα τα παιχνίδια. Είμαστε όμως σε μια καλή περίοδο, περάσαμε τη δύσκολη φάση που είχαμε, και με τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά, αντιδράσαμε σωστά».

«Το έχουμε κάνει ξανά με τον Ζίβκοβιτς»

Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει μπροστά, να ξεχάσει την Ευρώπη και να επικεντρωθεί στις εντός συνόρων υποχρεώσεις του. «Από αύριο αλλάζουμε σελίδα. Δεν μένουμε στη νίκη, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ήταν σημαντικό το τρίποντο, ειδικά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα όπως Λιλ, αλλά δεν σταματάμε εδώ. Κοιτάμε μπροστά, γιατί έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι», παραδέχεται.

Όσο για τον συντοπίτη του, Αντώνη Τσιφτσή, δεν ξέρει τι να πει! «Ειλικρινά, τι να πω για τον Αντώνη— έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ειδικά στα τελευταία ματς. Τον ξέρω χρόνια, ξέρω τι μπορεί να δώσει. Έχει δείξει χαρακτήρα, δουλεύει πολύ, και χαίρομαι που πλέον το βλέπετε κι εσείς. Μακάρι να συνεχίσει έτσι, γιατί το αξίζει».

Τέλος, ο 25χρονος διεθνής άσος του ΠΑΟΚ θυμήθηκε ότι έχει ξανά… σερβίρει γκολ στο πιάτο για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Το είχαν κάνει στο ματς των περσινών play-offs κόντρα στην ΑΕΚ. «Ναι, μου αρέσει το παιχνίδι αυτό, η ένταση, ο τρόπος που παίζουμε, να μπορώ να δημιουργώ. Είναι λογικό να υπάρχουν και πιο δύσκολες στιγμές, αλλά έτσι προχωράς», λέει.