Ρόουζ: «Να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ»

Οι δηλώσεις του Λίντσεϊ Ρόουζ στην κάμερα της NOVA ενόψει του μεγάλου ντέρμπι του Άρη με τον ΠΑΟΚ, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League (7/12, 19:30).

Ο Άρης καλείται να αφήσει πίσω του το ισόπαλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», το οποίο κατά πάσα πιθανότητα αφήνει την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ εκτός 4αδας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς έχει μπροστά του το ντέρμπι πρωταθλήματος στην Τούμπα.

Ο Λίντσεϊ Ρόουζ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει του μεγάλου αγώνα με τους... συμπολίτες και έστειλε μήνυμα «διπλού».

Οι δηλώσεις του Λίντσεϊ Ρόουζ

«Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα. Το να δεχτούμε ένα γκολ όπως αυτό που δεχτήκαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο ήταν απογοητευτικό. Από την άλλη, δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι αυτό. Αντιμετωπίσαμε σωστά τον αντίπαλο. Κρατάμε τα θετικά που δείξαμε στο παιχνίδι και ανυπομονούμε για αυτό που ακολουθεί την Κυριακή».

Για το τι έδειξε το ντέρμπι της περασμένης Τετάρτης για αυτό που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή, αναφορικά με τον αγωνιστικό τομέα: «Καταρχάς, μιλάμε για ένα ντέρμπι. Στα ντέρμπι θέλεις πάντα τη νίκη! Το ερχόμενο με τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι στο γήπεδό μας αυτή τη φορά. Ο προπονητής μας και το τεχνικό επιτελείο μάς έχουν αναλύσει το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και δουλεύουμε πάνω σε αυτή την ανάλυση. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή».

Για το τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνει ο Άρης στην Τούμπα από όσα έκανε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στον αγώνα Κυπέλλου και ποια λάθη δεν πρέπει να επαναλάβει: «Αυτά που πρέπει να κρατήσουμε από τον αγώνα της περασμένης Τετάρτης είναι η δύναμη που είχαμε σε κάθε φάση, σε κάθε μονομαχία. Το μυστικό σε κάθε ντέρμπι είναι να έχεις πάθος για τη νίκη και να τα δίνεις όλα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουμε και στο ερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ».

Για το τι είπε στους νεότερους από αυτόν παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα για το ντέρμπι της Τούμπας: «Παίκτες όπως εγώ και ο Φαμπιάνο είμαστε έμπειροι στην ομάδα και γνωρίζουμε περισσότερα από άλλους για αυτά τα ντέρμπι. Εξηγήσαμε, λοιπόν, στους νεότερους από εμάς στην ομάδα τη σημασία αυτών των αγώνων. Πιστεύω ότι έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνουν αυτοί οι αγώνες, αν κρίνω από το πώς αγωνίστηκαν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν ανησυχώ για τη νοοτροπία, με την οποία πηγαίνουμε στο ερχόμενο παιχνίδι, αλλά και για το πάθος μας, ως ομάδα».

Γα το μήνυμα του προς τον κόσμο του Άρη: «Θα πάμε στην έδρα του ΠΑΟΚ για να νικήσουμε! Θα πάμε για να στήσουμε τη σημαία του Άρη στο γήπεδο του ΠΑΟΚ! Θα πάμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να τα δώσουμε όλα γι’ αυτούς».