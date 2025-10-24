Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να σταθεί όρθιος στην Γαλλία και να φύγει με τη νίκη με 4-3 κόντρα στην Λιλ. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τα 7 γκολ αλλά και τις πολλές φάσεις στην αναμέτρηση.

Μεγάλο παιχνίδι στη Λιλ με τον ΠΑΟΚ και την τοπική ομάδα να τα δίνουν όλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν μεγάλο τρίποντο επικρατώντας με 4-3 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 7 γκολ τις αναμέτρησης, αλλά και τις άλλες μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Ζίβκοβιτς αλλά και το γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις.