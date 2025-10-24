Λιλ – ΠΑΟΚ 3-4: Τα highlights από την μεγάλη νίκη των «ασπρόμαυρων» (vid)
Μεγάλο παιχνίδι στη Λιλ με τον ΠΑΟΚ και την τοπική ομάδα να τα δίνουν όλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν μεγάλο τρίποντο επικρατώντας με 4-3 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα 7 γκολ τις αναμέτρησης, αλλά και τις άλλες μεγάλες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι του Ζίβκοβιτς αλλά και το γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις.
