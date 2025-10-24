Στο ίδιο έργο θεατής ο Παναθηναϊκός...

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο blog του στο Gazzetta για την «μια από τα ίδια» ήττα του Παναθηναϊκού από την Φέγενορντ στο Ρότερνταμ.

Όταν από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι και σήμερα, σε τόσες πολλές περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ αλλά στο τέλος δεν νικά, αυτό που έγινε στο Ρότερνταμ δεν αποτελεί έκπληξη. Πλέον το πρόβλημα είναι πνευματικό και καλείται να το λύσει ο Ράφα Μπενίτεθ στη δική του εποχή στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Από το 1-0 στο 18', από τις μεγάλες ευκαιρίες για το 2-0, στο 1-1 και έπειτα στο 3-1 για την Φέγενορντ που έκανε το απλό. Στις δικές της μεγάλες ευκαιρίες έστειλε την μπάλα στο πλεκτό. Βρήκε δύο τοπ επιπέδου εκτελέσεις, όταν ο Τετέ και ο Σφιντέρσκι έχασαν αυτά που δεν πρέπει να χάνονται.

Έχει κουράσει το ''αδίκησε τον εαυτό του''. Έχει κουράσει το ''έβαλε τα χέρια του κι έβγαλε τα μάτια του''. Η ημέρα της ποδοσφαιρικής μαρμότας και προφανώς δεν έχει νόημα, 23 Οκτωβρίου να συζητάμε για την καλή εικόνα, όταν στη τελευταία φάση κινδυνεύει να δεχτεί και τέταρτο γκολ. Όλα τα παραπάνω ισχύουν για το αποψινό ματς αλλά δεν έχουν νόημα. Νόημα έχει η λύση του προβλήματος από την νέα τεχνική ηγεσία.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια υποδειγματική εμφάνιση για σαρανταπέντε λεπτά. Αξιοθαύμαστη τακτική προσήλωση πίσω από την μπάλα, σωστές αποστάσεις, ένα γκολ, δύο ακόμη μεγάλες στιγμές και άλλες τόσες πεταμένες μεγάλες προϋποθέσεις λόγω κακών αποφάσεων. Απέναντι στη Φέγενορντ, μέσα στο γήπεδό της, τι άλλο να ζητήσεις; Μα φυσικά να πας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ αφού είσαι τόσο ανώτερος.

Μα φυσικά στα δύο τετ α τετ, ένα του Τετέ κι ένα του Σφιντέρσκι, κάποιος να στείλει την μπάλα στο πλεκτό. Ο Βραζιλιάνος έπραξε ότι και στη Θεσσαλονίκη. Κάκιστο τελείωμα πάνω στον αντίπαλο κίπερ ενώ ο Πολωνός δεν σούταρε καν, λανθασμένα επιχείρησε να ντριμπλάρει. Σε αυτό το επίπεδο, τέτοια πράγματα, πληρώνονται. Αρκεί μία στιγμή που θα χάσεις την συγκέντρωση και την ισορροπία σου. Ήρθε αυτή στη χειρότερη στιγμή, στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Από το... πουθενά οι Ολλανδοί ισοφάρισαν και το σύνολο του Χρήστου Κόντη πέταξε στα σκουπίδια ότι με κόπο έχτισε.

Σε δέκα λεπτά αγωνιστικού χρόνου ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Κυριακόπουλος έφαγε δύο φορές την ίδια ντρίμπλα. Η αριστερή πλευρά του Παναθηναϊκού απόψε στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν απαράδεκτη. Γκολ ο δεξιός μπακ. Και ο δεξιός εξτρέμ. Στο καλό διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου από το 70' και μετά, ο Παναθηναϊκός έφτιαξε μια μεγάλη στιγμή με τον Τσέριν αλλά το τελείωμα δεν ήταν καλό. Ξόδεψε ξανά καλές προϋποθέσεις, οι αλλαγές από τον πάγκο είτε δεν βοήθησαν, είτε άργησαν να γίνουν χαρακτηριστικά, όπως αυτή του Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός μετά την άλωση της Βέρνης, έχασε δύο φορές από ολλανδικές ομάδες και πλέον το ματς της επόμενης αγωνιστικής στο Μάλμε είναι τελικός για να μπορέσει να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης 24άδας, ώστε να προχωρήσει στον επόμενο γύρο του Europa League.

Σε ατομικό επίπεδο ξεχώρισαν οι δύο στόπερ, ο Κώτσιρας και ο Τσέριν. Μοιραίος ο Τετέ.

Κορυφαίος; Ο κόσμος του Παναθηναϊκού που έδωσε το παρών, έστησε πάρτι μέσα στη κακοκαιρία αλλά επιστρέφει στην Αθήνα με πίκρα από αυτό το ταξίδι...