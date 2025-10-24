Λιλ - ΠΑΟΚ: Το 2-4 του Ζίβκοβιτς και το 3-4 των Γάλλων από το 74' έως το 77'
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα έβρισκε και άλλο γκολ από τον Ζίβκοβιτς για το 2-4 ενώ η Λιλ αντέδρασε για να κάνει το 3-4 λίγα λεπτά μετά.
Από το 74' έως το 77' έγινε στο Λιλ - ΠΑΟΚ το 2-4 και μετά το 3-4. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε στο 74' έπειτα από τη συνεργασία των Ντεσπότοφ - Ζίβκοβιτς και το 2ο γκολ του Σέρβου στο ματς. Στο 77' ο Ιγκαμανέ με τρομερό αριστερό σουτ νίκησε τον Τσιφτσή για το 3ο γκολ των Γάλλων.
