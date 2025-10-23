Στο 66ο λεπτό ο ρέφερι Όσμερς έδωσε σε πρώτο χρόνο πέναλτι υπέρ της Φέγενορντ και σε βάρος του Παναθηναϊκού αλλά το πήρε πίσω έπειτα από on field review.

Ήταν το 66ο λεπτό και αρχικά δόθηκε πέναλτι για την Φέγενορντ για χέρι του Ίνγκασον. Στη συνέχεια ο Όσμερς κλήθηκε να δει τη φάση και ακύρωσε την απόφασή του με τον Ίνγκασον ως αρχηγός του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζει με τον τρόπο του αυτήν την εξέλιξη.



