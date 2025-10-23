Πριν κλείσει το πρώτο μέρος η Φέγενορντ ισοφάρισε το παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό με ένα ωραίο τελείωμα του Ριντ.

Στο 45+2' ήρθε το γκολ για τη Φέγενορντ που έκανε έτσι το 1-1. Ο Σλίτι έκανε την σέντρα από αριστερά και ο Ριντ σκόραρε με ωραίο τελείωμα. Η σέντρα πέρασε από 3 παίκτες του Παναθηναϊκού με τελευταίο τον Κυριακόπουλο και έφτασε στον Ριντ που με ωραίο τελείωμα και με τη μία βρήκε δίχτυα.

