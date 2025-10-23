Ο Τάσος Μπακασέτας έχει ενόχληση στο δικέφαλο και έμεινε εκτός της τελικής αποστολής για το ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ. Την Παρασκευή η ακριβής διάγνωση.

Χωρίς τον αρχηγό του, Τάσο Μπακασέτα, θα αγωνιστεί απόψε κόντρα στη Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός.

Ο Έλληνας χαφ ένιωσε ενόχληση στον δικέφαλο μετά από ένα σουτ στη χθεσινή προπόνηση κι έμεινε εκτός της τελικής αποστολής.

Θα κάνει μαγνητική αύριο, Παρασκευή, ώστε να εκτιμηθεί το ακριβές πρόβλημα.