Εικόνες από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν το ματς με τη Λιλ.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη αποστολή στη Γαλλία.

Ο Δικέφαλος φιλοξενείται από τη Λιλ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και στα αποδυτήρια είναι όλα έτοιμα με τις φανέλες των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου, στις θέσεις τους.

Αυτή που ξεχωρίζει είναι του Μιχαηλίδη. Ο 25χρονος στόπερ του ΠΑΟΚ δεν έχει κρύψει την πίστη του και στη φανέλα έχει έναν σταυρό με κομποσκοίνι, την εικόνα του Αγίου Παϊσιου και μία επικαλαμίδα με τη φωτογραφία του πατέρα του, που έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2024.

Δείτε εικόνες από τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ