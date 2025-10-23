Λιλ - ΠΑΟΚ: Κατάληψη στη γαλλική πόλη από 2.500 οπαδούς του Δικεφάλου
Ο ΠΑΟΚ σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό ματς εκτός έδρας θα έχει τη συμπαράσταση των οπαδών του.
Εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ απο την Ελλάδα και πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν κατακλύσει ήδη τη Λιλ ενόψει της σημερινής αναμέτρησης για την 3η αγωνιστική της League phase του Europa League.
Το κέντρο της γαλλικής πόλης έχει αρχίσει να παίρνει ασπρόμαυρο χρώμα! Σε περίπου μια ώρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, που αναμένεται να είναι πανω απο 2.500, θα ξεκινήσουν με το μετρό να κατευθυνονται προς το στάδιο «Πιερ Μορουά».
Δείτε βίντεο με την ατμόσφαιρα των οπαδών του ΠΑΟΚ
