Πώς θα δεις εντελώς δωρεάν τα ματς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη από την COSMOTE TV

Οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κορυφώνονται και μπορείς να τις παρακολουθήσεις στην COSMOTE TV, εντελώς δωρεάν!

Η ευρωπαϊκή σεζόν είναι ένας μικρός μαραθώνιος. Μία κούρσα με υψηλά, περισσότερο ή λιγότερο, εμπόδια και ορατή τη γραμμή του τερματισμού: είτε αυτό λέγεται League Phase, είτε προκριματικά, είτε νοκ-άουτ, είναι μια «μάχη» που όσο διαρκεί, κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον της και τους φιλάθλους καρφωμένους στην οθόνη τους.

Το φετινό ελληνικό «ραντεβού» με τα ευρωπαϊκά Κύπελλα αποτελεί υπόθεση για… τέσσερις. Ολυμπιακός (Champions League), Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ (Europa League) και ΑΕΚ (Conference League) συνεχίζουν την προσπάθειά τους για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία και έχουν μπροστά τους ζόρικες «εξόδους» σε παραδοσιακά σκληρές ευρωπαϊκές έδρες, απέναντι σε μεγαθήρια της Γηραιάς Ηπείρο.

Μετά την «επικίνδυνη αποστολή» του Ολυμπιακού στο «Μοντζουίκ» κόντρα στην Μπαρτσελόνα, σειρά παίρνουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League. Οι πρώτοι δύο αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τις Φέγενορντ και Λιλ, ενώ η Ένωση φιλοξενεί εντός έδρας την Αμπερντίν σε «must win» παιχνίδι.

Τρεις αναμετρήσεις που απλά δεν… χάνονται. Και θα τις βρεις στην COSMOTE TV, όπως όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, αλλά και τους αγώνες Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το ακόμα καλύτερο; Μπορείς πλέον να τους παρακολουθήσεις εντελώς δωρεάν!

Το Pamestoixima.gr σε καλωσορίζει με 2 μήνες COSMOTE TV εντελώς δωρεάν* με το promo code COSMOTEFREE! Δώρο* όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV, αλλά και 3.000 έπαθλα* εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση.

AEK - Αμπερντίν | Conference League (23/10, 19:45)

Το ταξίδι της Ένωσης ξεκίνησε με το… αριστερό στη League Phase του Conference League. Η ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία υπενθύμισε πως ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα και καθιστά μονόδρομο τη νίκη και τους πρώτους βαθμούς για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη από τις τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις.

Αντίπαλος της ΑΕΚ η σκωτσέζικη Αμπερντίν, η οποία άρχισε επίσης με ήττα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση και χαρακτηρίζεται από το ίδιο «πρέπει» για βαθμολογικό κέρδος. Ο παράγοντας «έδρα», ωστόσο, δίνει στον Δικέφαλο τον τίτλο του φαβορί, αλλά και το θεωρητικό πλεονέκτημα για τον επισφραγίσει στο χορτάρι.

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός | Europa League (23/10, 19:45)

Οι Πράσινοι βρίσκουν στο διάβα τους μια καθιερωμένη δύναμη των ευρωπαϊκών Κυπέλλων, τη Φέγενορντ, στο ιστορικό και δύσβατο «Ντε Κάιπ». Η ομάδα του Ρότερνταμ βιώνει δύο εντελώς αντίθετες πραγματικότητες σε Ολλανδία και Ευρώπη. Εντός συνόρων, «τρέχει» στην κορυφή της Eredivisie αήττητη μετά από 9 αγωνιστικές. Ωστόσο, το ξεκίνημα στη League Phase του Europa League τη βρίσκει στο μηδέν (ήττες από Μπράγκα, Άστον Βίλα), χωρίς γκολ, αναζητώντας απεγνωσμένα το «τρίποντο».

Η μεγαλύτερη προσφορά γνωριμίας* που δόθηκε ποτέ! Δύο μήνες COSMOTE TV εντελώς δωρεάν και 3.000 δώρα* ΟΛΑ χωρίς κατάθεση μόνο για λίγες ημέρες.

Με αυτά τα δεδομένα, ο βαθμός δυσκολίας παρουσιάζεται εξαιρετικά υψηλός για το Τριφύλλι που προέρχεται από μια εμφατική εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, αλλά και μια ήττα-πισωγύρισμα στην Αθήνα από άλλη μια ολλανδική αντίπαλο, την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Λιλ - ΠΑΟΚ | Europa League (23/10, 22:00)

Από τη μία απαιτητική δοκιμασία στην άλλη συνεχίζεται η πορεία του ΠΑΟΚ στο Europa League, καθώς μετά τον αγώνα στο Βίγο κόντρα στη Θέλτα (ήττα με 3-1) καλείται πλέον να διεκδικήσει βαθμούς στην έδρα της ποιοτικής και έμπειρης Λιλ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά ψάχνει τον τρόπο για να «ρεφάρει» το σημαντικό βαθμολογικό έδαφος που έχασε στην πρεμιέρα (0-0 εντός έδρας με Μακάμπι Τελ Αβίβ), αλλά οι Λιλουά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε καμία περίπτωση ο «εύκολος στόχος» για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.

Δώρο* όλο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV για 2 μήνες με κωδικό COSMOTEFREE από το Pamestoixima.gr

Με 2/2 κόντρα σε Ρόμα και Μπραν, οι Γάλλοι φαντάζουν ίσως το δυσκολότερο εμπόδιο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, πιθανότατα μέχρι και το ματς της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής και πάλι στη Γαλλία, με αντίπαλο τη Λυών.

Η Πέμπτη, λοιπόν, γίνεται η απόλυτη μέρα της εβδομάδας, με τρεις αναμετρήσεις-«φωτιά» για τις ελληνικές ομάδες. Μπορείς να τις παρακολουθήσεις όλες μέσα από την COSMOTE TV και μάλιστα εντελώς δωρεάν, χάρη στη σούπερ τετραπλή αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από το Pamestoixima.gr

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα