ΠΑΟΚ: Τα εισιτήρια του αγώνα με τη Λιλ
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 14/10 ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιλ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (14.10) στις 14:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Λιλ-ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (23.10) στις 21:00 (τοπική ώρα) στο γήπεδο Pierre Mauroy. 14.10.2025
Τιμές Εισιτηρίων
Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή Away Sectors (I21-24, J21-23, K21) 18,5€ 1st class Sector (M04, N01) 60€ Περίοδοι διάθεσηςΑ περίοδος | Προτεραιότητα στους VIP–VIPA–Skybox κατόχους διαρκείας αυστηρά για προσωπική χρήση |14/10/2025 14:00 – 15/10/2025 16:00
Για την αγορά απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου ΑΜΚΑ κατόχου VIP διαρκείας στο πεδίο «κουπόνι», στη συνέχεια επιλέγετε «αποθήκευση», «ενημέρωση» και «συνέχεια» προκειμένου να σας επιτραπεί η μεταβίβαση στο στάδιο πληρωμής.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαιώμα ακύρωσης του εισιτηρίου.
Από την ανωτέρω προτεραιότητα εξαιρούνται, τα Vip–VipAδιαρκείας που διατέθηκαν δωρεάν.Β περίοδος | Ελεύθερη διάθεση |15/10/2025 17:00 – 20/10/2025 17:00
Σε περίπτωση μη εξάντηλησης των εισιτηρίων από τους Vip–Vipa κατόχους, θα ξεκινήσει 2η περίοδος ελέυθερης διάθεσης μέχρι εξαντλήσεως αυτών και με καταληκτική ημερομηνία 20/10/2025 17:00Η ηλεκτρονική αγορά θα είναι διαθέσιμη μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων και με καταληκτική ημερομηνία αγοράς τη Δευτέρα (20.10) στις 17:00.
Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα είναι εφικτή η αγορά εισιτηρίου.Κανάλι Πώλησης Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος παραλαμβάνει το εισιτηρίο του στο δηλωθέν email του web λογαριασμού του».
