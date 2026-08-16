Οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα για την επικείμενη πώληση του Κωνσταντέλια και ζητούν συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη.

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για την επικείμενη παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, αφού εκείνοι δεν έμειναν απλώς στη συγκέντρωση που έκαναν γύρω από την Τούμπα.

Μερίδα εξ' αυτών μπήκε στα γραφεία της ΠΑΕ που στεγάζονται στο γήπεδο κι έκανε κατάληψη απλώς μάλιστα στο μπαλκόνι και το σχετικό πανό για να ενημερώσει το γεγονός. Αίτημα; Ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι από τη μη παραχώρηση του Έλληνα επιθετικού μέσου.

Οι φίλοι του Δικεφάλου επικοινώνησαν νωρίτερα με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη και ζήτησαν να συνομιλήσουν άμεσα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, ώστε να του μεταφέρουν την κάθετη αντίθεσή τους στην πώληση του Κωνσταντέλια και συνεχίζουν να επιμένουν στο ίδιο αίτημα.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα έγινε και η επικοινωνία με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Κατά την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ένας φίλος του ΠΑΟΚ τον πλησίασε και μέσω βιντεοκλήσης τον έφερε σε επαφή με τους συγκεντρωμένους οπαδούς έξω από την Τούμπα.

Ο Κωνσταντέλιας απευθύνθηκε στους φίλους του Δικεφάλου και προσπάθησε να τους καθησυχάσει, επαναλαμβάνοντας όσα αισθάνεται για την ομάδα και τον κόσμο της.

«Αγαπώ τον ΠΑΟΚ, σας αγαπώ και εσάς. Μην το σκέφτεστε, αλήθεια. Μην το σκέφτεστε. Σας αγαπώ πάρα πολύ», τους είπε.