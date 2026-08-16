Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν ότι τα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας, αντιδρώντας στην επικείμενη πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Σε νέα φάση περνούν οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ για τη διαφαινόμενη παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Δικεφάλου, οι οποίοι βρίσκονται από το πρωί έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ. Παράλληλα, κάλεσαν τον υπόλοιπο κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» και να εκφράσει έμπρακτα την αντίθεσή του στους χειρισμούς της διοίκησης.

Στην ανακοίνωσή τους στρέφονται προσωπικά κατά του Ιβάν Σαββίδη, στον οποίο καταλογίζουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πώληση του 23χρονου μεσοεπιθετικού. Όπως υποστηρίζουν, ζήτησαν να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να πληροφορηθούν τους λόγους της απόφασης, χωρίς το αίτημά τους να γίνει αποδεκτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ….

Μετά από αποτυχημένες απόπειρες πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια (του μεγαλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή), φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2026 να βρεθούμε στο ίδιο έργο θεατές.

Σε αντίθεση με αυτά που θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε, η ευθύνη πλέον βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Ιβάν Σαββίδη!

Γι’ αυτόν τον λόγο πλήθος κόσμου, οργανωμένου και μη, βρίσκεται αυθόρμητα από το πρωί έξω από τα ΑΔΕΙΑ γραφεία του γηπέδου της Τούμπας.

Απαίτησή μας ήταν η συνάντηση μαζί σου, για να μάθουμε τα αίτια της πώλησης Κωνσταντέλια με αυτόν τον τρόπο.

Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια στις 15 Αυγούστου, έτσι σκόπιμα απέφυγες τη συνάντηση μαζί μας, επιλέγοντας τη σιωπή.

Η επιλογή μας είναι μονόδρομος. Τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τελούν υπό συμβολική κατάληψη μέχρι νεοτέρας.

Καλούμε άμεσα τον κόσμο του ΠΑΟΚ, οργανωμένο και μη, να βρεθεί έξω από τα γραφεία της Τούμπας, για να δείξει έμπρακτα την αντίθεσή του στους λάθος χειρισμούς της διοίκησης.

Την ιστορία τη γράφαμε, τη γράφουμε και θα τη γράφουμε ΕΜΕΙΣ!

ΥΠΟΜΟΝΗ ΤΕΛΟΣ – ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!».