Ο Νίκος Αθανασίου με την βοήθεια του Wyscout προσπαθεί να εξηγήσει το χαρακίρι που έκανε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Γκο Αχέντ Ιγκλς.

Για τον αυτοκαταστροφικό Παναθηναϊκό μέχρι αηδίας τα σημειώσαμε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού και εδώ να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση. Η συζήτηση γίνεται για το συγκεκριμένο παιχνίδι και τα λάθη που έγιναν σε αυτό.

Για την γενικότερη εικόνα την φετινή ή και των τελευταίων ετών, οι μεγάλες ευθύνες προφανώς βαραίνουν τoν μεγαλομέτοχο, τον επί μία τριετία τεχνικό διευθυντή και πάει λέγοντας. Δύο συνεχόμενες νίκες, και πέντε και δέκα θετικά αποτελέσματα, δεν αλλάζουν τα μεγάλα δομικά προβλήματα του συλλόγου, ούτε τον λάθος τρόπο που λειτουργεί σε μία σειρά από ζωτικής σημασίας ζητήματα.

Μην ξαναγράφουμε και ξαναλέμε τα ίδια, όσο ο οργανισμός δεν αλλάζει και δεν βλέπει την μεγάλη εικόνα της κάκιστης λειτουργίας του, τόσο θα μοιάζει σαν κάρο κολλημένο στην λάσπη, αναζητώντας επιτυχίες με μειωμένες πιθανότητες και προπονητές να περπατούν πάνω στο νερό, κάνοντας θαύματα.

Πάμε στα του παιχνιδιού, ώστε με την βοήθεια του Wyscout να επιχειρήσουμε να φωτίσουμε κάποιες από τις σημαντικές πτυχές που οδήγησαν το Τριφύλλι σε μία απίθανη γκέλα, σε ένα παιχνίδι δικό του βάσει εικόνας και απόδοσης.

Ακατανόητη βιασύνη και προχειρότητα στα τελευταία μέτρα

Η πρόχειρη ματιά στους αριθμούς του ματς θα δείξει 29 τελικές.

Εντυπωσιακός αριθμός για παιχνίδι ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Η παρακολούθηση του παιχνιδιού και η ανάλυση αυτών των προσπαθειών έρχεται να καταδείξει την ακατανόητη βιασύνη και προχειρότητα των παικτών του Παναθηναϊκού να ψάξουν το πρώτο και το δεύτερο γκολ, χάνοντας και 4-5 πολύ καλές στιγμές μέσα σε αυτό το σύνολο των τελικών.

Με 29 τελικές, το Τριφύλλι έφτασε μόνο στα 2.1xGoals, με τον μέσο όρο του να είναι πολύ χαμηλά ανά τελική, μόλις στο 0.07! Τι σημαίνει αυτό; Πως κατά κύριο λόγο τα σουτ ήταν... σκοτωμένα, χωρίς καλές προϋποθέσεις, βιαστικές και πρόχειρες αποφάσεις στα τελευταία μέτρα.

Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν συμπαίκτες σε καλύτερη θέση, υπήρχαν γραμμές πάσας, καλύτερες επιλογές. Από τις 29 τελικές, οι 12 ήταν εκτός περιοχής!

Oι παίκτες του Παναθηναϊκού σε πολλές περιπτώσεις σπατάλησαν σημαντικές προϋποθέσεις σε αντίθεση με τους Ολλανδούς, οι οποίοι έφτιαξαν σαφώς πιο ποιοτικές τελικές στους μέσους όρους τους. 0.15xG ανά τελική, με δύο από αυτές να καταλήγουν στο πλεκτό, έχοντας μεγάλη αξία, πάνω από 0.30xGoals.

Ο Παναθηναϊκός με το σχέδιο και την προετοιμασία του προπονητή έφτανε έξω από την περιοχή, πατούσε το επιθετικό τρίτο με καλές προϋποθέσεις αλλά οι τελικές αποφάσεις, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν κάκιστες!

Ο... αεροδιάδρομος στα δεξιά

Πάμε και στα γκολ των Ολλανδών. Φάσεις ίδιες. Αμαρκάριστος ο αριστερός μπακ, Τζέιμς, στα δεξιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, ''ξυραφιά'' στην περιοχή, κίνηση του φορ προλαβαίνοντας τον Τουμπά και γκολ.

Στο πρώτο τέρμα, στο 75', ο Παναθηναϊκός πιέζει στο build up της Go Ahead αν και θα μπορούσε να περιμένει κάποια μέτρα πιο πίσω, να είναι πιο μαζεμένος, με μικρότερο ρίσκο.

Οι Ολλανδοί έσπασαν την πίεση και οι επιστροφές ήταν κάκιστες. Ειδικά αυτή του Τετέ που δεν υπάρχει στο πλάνο, αφήνοντας τον Κώτσιρα μόνο του απέναντι σε δύο παίκτες των φιλοξενούμενων ενώ και ο Τσέριν έχει καθυστερήσει να καλύψει, να δώσει κάποια βοήθεια εκεί.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε κουραστεί από το 60' και μετά, έπαιζε μόνο σε φάση επίθεσης κι αυτό κόστισε στη συγκεκριμένη φάση. Προφανώς ο Τουμπά έπειτα χάνει τον σκόρερ και ο Λαφόν βάζει την μπάλα μέσα στο πλεκτό στην προσπάθειά του να επέμβει.

Στο δεύτερο γκολ, από ένα ελεύθερο του τερματοφύλακα και μία χαμένη δεύτερη μπάλα, ο Τζέιμς βγαίνει μόνος του, λες και οι Ολλανδοί δημιούργησαν ένα φοβερό και τρομερό επιθετικό transition. Όχι. Αυτό το κενό στα δεξιά, δημιουργήθηκε με την άμυνα του Παναθηναϊκού απόλυτα οργανωμένη, με όλους τους παίκτες πίσω από την μπάλα.

Από την αρχική του θέση ο Καλάμπρια, κάνει ένα μεγάλο λάθος, η μπάλα τον τραβά προς τον άξονα όπου υπάρχουν αμυνόμενοι, ο Τετέ δεν βλέπει τι συμβαίνει στην πλάτη του και κάπως έτσι δημιουργείται ένα απίθανο κενό στα δεξιά της άμυνας του Παναθηναϊκού που φέρνει το 2-1 των Ολλανδών.