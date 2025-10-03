Ο Γιώργος Τσακίρης αναδεικνύει τη σημασία της οδυνηρής πρεμιέρας για την Ένωση, την ατάκα ουσίας του Νίκολιτς, εστιάζει στα αίτια και σε πρόσωπα της κακής βραδιάς...

Όποιος γράψει, υποστηρίξει και πει ότι περίμενε τέτοια κάκιστη βραδιά σε όλα τα επίπεδα στο αγωνιστικό από την ΑΕΚ, στην πρώτη αγωνιστική υποχρέωση για την league phase του Conference, τέτοια κατάρρευση και εικόνα συνολικά, θα είναι τουλάχιστον ψεύτης! Προφανώς ούτε εγώ το έβλεπα να έρχεται με τόσο μεγάλη ευκολία η νίκη της Τσέλιε και ας σημείωνα σε τούτο το χώρο, αλλά και το έλεγα σε καθημερινή βάση στην εκπομπή "Galacticos" και στο ράδιο, πως πρόκειται για το πλέον δύσκολο ματς της Ένωσης μετά εκείνο με την Φιορεντίνα). Δεν μας είχε επιτρέψει η ίδια η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να φτάσει η σκέψη μας πως στην Σλοβενία οι "κιτρινόμαυροι" θα έχουν τέτοια εικόνα. Όπως ακριβώς εύκολα το είχαν κερδίσει αυτό ο Σέρβος προπονητής και οι παίκτες του άλλο τόσο το ...σκορπάνε δίχως αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να έρθει η καταστροφή για την ΑΕΚ του Νίκολιτς στην πρώτη ήττα μετά 13 ματς εντός κι εκτός συνόρων!

Όμως είναι μια οδυνηρή, ανώμαλη και με απρόσμενο τρόπο ήττα (με κάτω τα χέρια σχεδόν), η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και πισωγύρισμα. Διότι από όπου κι αν το πιάσεις αντιλαμβάνεται κανείς πως συνιστά πρόβλημα και δυνατό χαστούκι: πρώτον και σημαντικότερο στην οικονομία της βαθμολογίας της ΑΕΚ στην League phase του Conference. Μπορεί να βρει αλλού πόντο, ή πόντους και να μοιάζει αργότερα κακή παρένθεση το συγκεκριμένο ματς, ωστόσο σήμερα είναι μια χαμένη ευκαιρια και μια κακή πρεμιέρα που σου απογειώνει την πίεση στα επόμενα ματς για νικηφόρο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα η εικόνα ήταν τέτοια που προφανώς δεν επιτρέπει τιποτα περισσότερο σε κανέναν από το να περιμένει άμεσα την αντίδραση μιας και αν αυτή δεν έρθει (έστω με την Κηφισιά) και με μέτρια εως κακή απόδοση, θα απογειώσει τον προβληματισμό και θα επαναφέρει την εσωστρέφεια (κι ας μην πρέπει μιας και τίποτα από αυτά δεν αποτελεί καταστροφή για την Ένωση).

Είπαμε και γράψαμε άλλωστε πολλες φορές ότι δεν θα πάει τρένο αήττητο η ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις: θα ερχόταν η πρώτη ήττα της Ένωσης του Νίκολιτς και ίσως αν φτάσουμε να ψάξουμε να βρούμε κάτι καλό μέσα από ένα τόσο κακό βράδυ (στο αγωνιστικό), αυτό να είναι πως ήταν τόσο ηχηρό το χαστούκι και άγαρμπο, βίαιο, όπου εκτός από την ανώμαλη προσγείωση που προκαλεί, ίσως φέρει και άμεσα μια αφύπνιση και επιπλέον αντίληψης της κατάστασης. Ο ίδιος ο τεχνικός του Δικέφαλου ανέλυσε και ανέδειξε το πρόβλημα, απλά και κατανοητά είπε ότι όλοι μεταξύ μας είδαμε και είπαμε, πως οι παίκτες της Τσέλιε απέδειξαν στο χορτάρι ότι το ήθελαν περισσότερο από αυτούς της ΑΕΚ και (ναι) αυτό είναι κάτι που δεν γίνεται να το αποδέχεσαι (το δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι "μη αποδεκτό")! Διότι μοιάζει σα να μη προσπαθείς αρκετά, το ίδιο με την θέληση του αντιπάλου έστω και μπορείς να χάσεις ένα ματς, δεν γίνεται να μην αποδεικνύεις στο χορτάρι ότι το ήθελες όμως...

Η ουσία στα λόγια του Νίκολιτς κρύβεται στην ατάκα του μετά την ανάληψη της ευθύνης για το αποτέλεσμα: «εγώ έχω την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα και την λύση»! Νωρίτερα είχε υπογραμμίσει και εξηγήσει όπως ακριβώς έπρεπε και έγιναν τα πράγματα στο χορτάρι. Ακριβώς όμως και για πολλοστή φορά, δεν αποτελεί είδηση πλέον, το ερώτημα που τίθεται μετά τις σωστές τοποθετήσεις ενός προπονητή είναι, αν εκτός από τα σωστά συμπεράσματα που δεδομένα έχει βγάλει, έχει τις απαντήσεις στο πρόβλημα που ανέδειξε και έχει εμπεδώσει. Εδώ ο Σέρβος τεχνικός είναι ξεκάθαρος τη στιγμή που το επανέλαβε στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης: «Όπως ευθύνομαι εγώ, έχω και τα κλειδιά της λύσης στα επόμενα παιχνίδια». Προφανώς και μόνο τυχαία δεν ήταν η αναφορά του δις στο ότι γνωρίζει το πρόβλημα και τη λύση αυτού, όπου είναι και όλη η ουσία για την ΑΕΚ, όπως και ότι θύμωσε (νομίζω θα βγει σε καλό και αυτό)...

Προφανώς είναι και δική του ευθύνη η πρώτη ήττα της ομάδας του και σε επίπεδο επιλογής 11αδας και σε ότι αφορά στις κινήσεις από τον πάγκο: δεν του βγήκε η επιλογή Γκρούγιτς στα χαφ, έβγαλε εκτός ματς έχοντας στο "10" τον Μαρίν (δεν του ταιριάζει η θέση του Ρουμάνου διεθνούς μέσου) και κούρασε νωρίς τον Πινέδα με αυτή του την επιλογή, τη στιγμή που δεν τράβηξε και κανείς άλλος πλην (λίγο) του Κουτέσα και (περισσότερο) του Γιόβιτς. Ωστόσο ούτε με τις αλλαγές βοήθησε την ομάδα του: μόνο ο Μάνταλος έδωσε παραπάνω πράγματα από οποιον ήρθε απ' τον πάγκο, ρίσκαρε ο Νίκολιτς, έπαιξε και με λιγότερο χαφ και με δυο φορ απέναντι σε μια ομάδα που τη διακρίνει το physical game και η ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μοιάζει απίθανο να μη βρει κι άλλο γκολ (όπως και έγινε) η Τσέλιε. Στο τρίτο γκολ η ευθύνη είναι όλη του Πινέδα που ήταν έως εκείνο το σημείο ο καλύτερος χαφ της ΑΕΚ με διαφορά (αλλά πούλησε μπάλα και κάλυψε στο οφσάιντ τον Κοβάσεβιτς)!

*Εκεί που άξιζε να γίνει υπήρξε υπόκλιση και ήταν ο κόσμος που ξεπέρασε τους 1.600 και στο τέλος έμεινε, αν και απογοητευμένος από το αποτέλεσμα και την εικόνα, για να χειροκροτήσει τους παίκτες της ΑΕΚ. Το λιγότερο που τους οφείλουν είναι η άμεση αντίδραση και η επιστροφή στις νίκες στο επικίνδυνο εκτός έδρας ματς για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά...