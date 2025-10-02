Europa League: Η βαθμολογία και το πρόγραμμα, έπεσε από την κορυφή ο Παναθηναϊκός
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο συνεχίστηκε το ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» με το μεγάλο «διπλό» στη Βέρνη ανέβηκε στην κορυφή της League Phase του Europa League, ωστόσο... κατρακύλησε μετά την απροσδόκητη ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ. Το... πρώτο πιάτο της 2ης αγωνιστικής, ανήκε στις Λιλ και Μπράγκα που υπέταξαν τις Ρόμα και Σέλτικ αντίστοιχα και έκαναν το 2/2 στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Η βαθμολογία του Europa League
1. Μπράγκα 6 (3-0)
2. Λιλ 6 (3-1)
3. Πλζεν 4 (4-1)
4. Μπέτις 4 (4-2)
5. Φράιμπουργκ 4 (3-2)
6. Παναθηναϊκός 3 (5-3)
7. Ντινάμο Ζάγκρεμπ* 3 (3-1)
8. Μίντιλαντ* 3 (2-0)
-----------------------
9. Στουτγκάρδη* 3 (2-1)
10. Γκενκ* 3 (1-0)
11. Λιόν* 3 (1-0)
12. Πόρτο* 3 (1-0)
13. Άστον Βίλα* 3 (1-0)
14. Ρόμα 3 (2-2)
15. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3 (2-2)
16. Μπραν 3 (2-2)
17. Γιουνγκ Μπόις 3 (2-0)
18. Φενέρμπαχτσε 3 (3-4)
19. Λουντογκόρετς 3 (2-3)
20. FCSB 3 (1-2)
21. Νότιγχαμ* 1 (2-2)
22. Ερυθρός Αστέρας* 1 (1-1)
23. Φερεντσβάρος* 1 (1-1)
24. ΠΑΟΚ* 1 (0-0)
-------------------------
25. Μακάμπι Τελ Αβίβ* 1 (0-0)
26. Μπολόνια 1 (1-2)
27. Σέλτικ 1 (1-3)
28. Θέλτα* 0 (1-2)
29. Βασιλεία* 0 (1-2)
30. Ζάλτσμπουργκ* 0 (0-1)
31. Φέγενορντ* 0 (0-1)
32. Ρέιντζερς* 0 (0-1)
33. Νις 0 (2-4)
34. Στουρμ Γκρατς* 0 (0-2)
35. Ουτρέχτη 0 (0-2)
36. Μάλμε 0 (1-5)
*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ματς λιγότερο
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής στο Europa League (23/10)
- Ζάλτσμπουργκ – Φερεντσβάρος (19:45)
- Φενέρμπαχτσε – Στουτγκάρδη (19:45)
- Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (19:45)
- FCSB – Μπολόνια (19:45)
- Γκόου Αντ Χεντ Ιγκλς – Άστον Βίλα (19:45)
- Γκενκ – Ρεάλ Μπέτις (19:45)
- Λυών – Βασιλεία (19:45)
- Μπράγκα – Ερυθρός Αστέρας (19:45)
- Μπραν – Ρέιντζερς (19:45)
- Ρόμα – Βικτόρια Πλζεν (22:00)
- Γιάνγκ Μπόις – Λουντογκόρετς (22:00)
- Σέλτικ – Στουρμ Γκρατς (22:00)
- Λιλ – ΠΑΟΚ (22:00)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μίντιλαντ (22:00)
- Μάλμε – Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο (22:00)
- Θέλτα – Νις (22:00)
- Φράιμπουργκ – Ουτρέχτη (22:00)
