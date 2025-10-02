Ο 79χρονος Legend του Παναθηναϊκού, Αντώνης Αντωνιάδης, παρά τη βροχή, έδωσε το παρών στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Υπό βροχόπτωση άρχισε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν στάθηκαν ικανές ώστε να μην πάει στο γήπεδο ο πιο... πιστός ακόλουθος της. Ο «legend» Αντώνης Αντωνιάδης!

Ο εμβληματικός «ψηλός» του Τριφυλλιού είναι πάντα κοντά στην ομάδα που τίμησε τη φανέλα της, είτε στο ΟΑΚΑ, είτε στη Λεωφόρο και ο 79χρονος αρχισκόρερ των Πράσινων έδωσε το παρών στη θέση του στο Ολυμπιακό Στάδιο, φορώντας αδιάβροχο.