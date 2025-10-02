Αυτός είναι ο Βασίλης Λάβδας που θα βρεθεί απόψε για πρώτη φορά στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε επίσημο παιχνίδι.

Όποιος κοίταξε τους παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στον πάγκο της ομάδας για το σημερινό παιχνίδι, μπορούσε να διακρίνει ένα καινούργιο όνομα ανάμεσα στους αναπληρωματικούς του.

Ο λόγος για τον Βασίλη Λάβδα, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά στον πάγκο του «τριφυλλιού» σε επίσημο παιχνίδι. O 16χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός (γεννημένος τον Γενάρη του 2019) έγινε για πρώτη φορά γνωστός, όταν ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να τον πάρει μαζί του στην φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία των «πρασίνων».

Εκείνος είναι βασικό μέλος της Κ19 του Παναθηναϊκού στη φετινή σεζόν (μαζί του στο κέντρο της άμυνας οι Καλσοκάμης και Βύντρα) έχοντας ξεκινήσει στα τρία πρώτα παιχνίδια και μένοντας εκτός από το τέταρτο ελέω καρτών.

Εντάχθηκε στην ακαδημία του «τριφυλλιού» όταν ήταν ακόμη εννέα ετών και δεσμεύεται με το αθηναϊκό κλαμπ με συμβόλαιο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Πρόκειται για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, που υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2024.