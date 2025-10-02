Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Με τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα το «τριφύλλι» κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ο Χρήστος Κόντης προέβη μόλις σε τρεις αλλαγές για τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45-Cosmote Sport 3) σε σχέση με τον περασμένο αγώνα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα.
Ο Έλληνας τεχνικός έβαλε κράτησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Ντραγκόφκσι είχε μόλις μία προπόνηση. Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν είδε τον Τουμπά να επανέρχεται στο πλάι του ενώ στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος.
Στην μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας διατήρησαν τις θέσεις ενώ στα πλάγια της επίθεσης ο φορμαρισμένος Τετέ έμεινε στα δεξιά και ο Ζαρουρί επανήλθε στην ενδεκάδα.
Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Σφιντέρσκι, αφού ο Ντέσερς δεν τα κατάφερε να είναι «παρών» και οι Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ είναι εκτός λίστας.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
The green XI ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #PAOGAE pic.twitter.com/RDn6EZMAne— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 2, 2025
