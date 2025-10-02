Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να πάει σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα του Αγρινίου διατηρώντας ίδιο τον άξονά του και δίνοντας φανέλα βασικού στον Ανάς Ζαρουρί.

Ο Χρήστος Κόντης προέβη μόλις σε τρεις αλλαγές για τον αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45-Cosmote Sport 3) σε σχέση με τον περασμένο αγώνα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας τεχνικός έβαλε κράτησε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, αφού ο Ντραγκόφκσι είχε μόλις μία προπόνηση. Στο κέντρο της άμυνας ο Πάλμερ-Μπράουν είδε τον Τουμπά να επανέρχεται στο πλάι του ενώ στα δύο άκρα θα βρεθούν οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος.

Στην μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας διατήρησαν τις θέσεις ενώ στα πλάγια της επίθεσης ο φορμαρισμένος Τετέ έμεινε στα δεξιά και ο Ζαρουρί επανήλθε στην ενδεκάδα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα παίξει ο Σφιντέρσκι, αφού ο Ντέσερς δεν τα κατάφερε να είναι «παρών» και οι Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ είναι εκτός λίστας.