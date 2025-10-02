Παναθηναϊκός: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League
Ο Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στην Ολλανδία.
Ήττα - σοκ για τον Παναθηναϊκό. Το Τριφύλλι προηγήθηκε στο πρώτο εντός έδρας ματς της League Phase του Europa League κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία όμως έκανε την ανατροπή και...πέταξε από το ΟΑΚΑ με το τρίποντο.
Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του «De Kuip» θα γίνει στις 22:00.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- 25 Σεπτεμβρίου 2025: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4
- 2 Οκτωβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2
- 23 Οκτωβρίου 2025: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 19:45
- 6 Νοεμβρίου 2025: Μάλμε - Παναθηναϊκός 19:45
- 27 Νοεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 22:00
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 22:00
- 22 Ιανουαρίου 2026: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 22:00
- 29 Ιανουαρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ρόμα 22:00
