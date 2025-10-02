O Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 55' με τον Σφιντέρσκι, αλλά με δύο «copy paste» γκολ του σέντερ φορ, Μίλαν Σμιτ, οι Go Ahead Eagles πήραν ιστορική για τους ίδιους νίκη με 2-1 στο ΟΑΚΑ και άφησαν τον Παναθηναϊκό στους τρεις βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός σε ένα ''δικό'' του παιχνίδι, έκανε... χαρακίρι και πλήρωσε πολύ ακριβά ένα διάστημα του δευτέρου μέρους, χάνοντας μέσα στο ΟΑΚΑ με 2-1 από την Γκο Αχέντ Ιγκλς.



Παναθηναϊκός-Γκο Αχέντ Ιγκλς: Έτσι έπαιξαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Αριστερός εξτρέμ ο Ζαρουρί, δεξιός ο Τετέ και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Για τους Ολλανδούς, ο Ντε Μπούσερ ήταν στην υπεράσπιση της εστίας. Δεξιός μπακ ο Ντελί, αριστερός ο Τζέιμς, Κράμερ και Νάουμπερ στο κέντρο των μετόπισθεν. Λίντχορστ και Μιούλστιν οι κεντρικοί χαφ, με τον Μπρέουμ μπροστά τους. Μάργκαρετ, Σουράι στα ''φτερά'', σέντερ φορ ο Σμιτ.

Του έλειψε μόνο το γκολ

Ένα ημίχρονο με 60% κατοχή της μπάλας, 18 τελικές, πολιορκία της αντίπαλης άμυνας αλλά χωρίς γκολ. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυριαρχικός, με ''όπλο'' την εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας... αιχμαλώτισε τους Ολλανδούς στην περιοχή τους αλλά είτε του έλειψε η ιδανική εκτέλεση για να ανοίξει το σκορ είτε οι σωστές αποφάσεις στα τελευταία μέτρα.

Με τον Τετέ, τον Κώτσιρα και τον Μπακασέτα σε πολύ καλό βράδυ, το Τριφύλλι είχε μεγάλη στιγμή με τον Σφιντέρσκι στο 11' ενώ στο 13' ο Τετέ νικήθηκε από τον Ντε Μπούσερ. Στο 15' ο Τουμπά δεν έβαλε καλά το σώμα του και η κεφαλιά δεν βρήκε στόχο. Στο 28' ο κίπερ των Ολλανδών είχε την λύση στη τελική του Τσέριν ενώ στο 45' και πάλι ο Ντε Μπούσερ απέκρουσε το υπέροχο σουτ του Τετέ από τα όρια της περιοχής.

Ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα σωστά εκτός από το τελείωμα των φάσεων για να πάρει από το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο αυτό που του άξιζε. Προβάδισμα νίκης.

Χαρακίρι και τιμωρία από τον Σμιτ

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να πιέζει και στο δεύτερο μέρος. Η υπεροχή του καρποφόρησε στο 56' όταν μετά από κόρνερ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι με κεφαλιά έκανε το 1-0. Στο 74' ο Τζούρισιτς νικήθηκε από τον Ντε Μπούσερ σε ένα διάστημα όπου οι Ολλανδοί πατούσαν καλύτερα.

Σε ένα κάκιστο διάστημα όπου η δεξιά πλευρά του Τριφυλλιού ήταν ανύπαρκτη όπως και το κέντρο της άμυνας, οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ζημιά.

Ο Σμιτ στο 75' και στο 81' πρόλαβε τον Τουμπά και με πανομοιότυπο τρόπο έκανε την ανατροπή!

MAN OF THE MATCH: Σμιτ. Ο σέντερ φορ των Ολλανδών έδωσε την νίκη στην ομάδα του, έχοντας πολύ καλές κινήσεις και όμορφα τελειώματα στα γκολ που έκαναν την διαφορά.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ντε Μπούσερ. Ο πορτιέρε της Γκο Αχέντ ήταν καθοριστικός και κράτησε στο παιχνίδι τους συμπαίκτες του, με κάποιες σπουδαίες επεμβάσεις. Στην ίδια κατηγορία και ο Τζέιμς με δύο ασίστ.

Για τον Παναθηναϊκό ξεχώρισε ο Τετέ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού στα δεξιά και στο κέντρο της άμυνάς του. Δύο γκολ δέχθηκε με τον ίδιο τρόπο. Κενό στο πλάι, μόνος του ο Σμιτ, η μπάλα στο πλεκτό. Ανεπίτρεπτη εικόνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Λαφόν είχε κακή τοποθέτηση στο πρώτο γκολ των Ολλανδών, στο οποίο φέρει ευθύνη.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Γκισχάμερ και των βοηθώ του απόψε στο ΟΑΚΑ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός... αυτοκτόνησε απόψε ποδοσφαιρικά στο ΟΑΚΑ σε ένα παιχνίδι όπου ήταν ανώτερος, μπορούσε να το καθαρίσει από το πρώτο μέρος και, όμως, το έχασε από τους Ολλανδούς που είχαν δύο στιγμές και ισάριθμα γκο.



Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κυριακόπουλος, Κώτσιρας(79' Καλάμπρια), Τουμπά, Πάλμερ, Τσιριβέγια, Τσέριν(79' Ταμπόρδα), Μπακασέτας(67' Σιώπης), Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι(67' Τζούρισιτς).



ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ: Ντε Μπούσερ, Νάουμπερ, Κράμερ, Ντέιτζ (79′ Στόκερς), Τζέιμς, Λίντχορστ, Μεουλένστεν, Μπρέουμ, Σουράι (88′ Άντελγκαρντ), Μάργκαρετ (79′ Τβιχτ), Σμιτ (90+3′ Στόκερς).