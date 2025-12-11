Οι τρεις θέσεις για τις οποίες «πονοκεφαλιάζει» ο Ράφα Μπενίτεθ κόντρα στην Πλζεν

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταλήξει στο μεγαλύτερο μέρος των επιλογών του για το ματς με την Βικτόρια Πλζεν, υπάρχουν όμως τρεις θέσεις που τον προβληματίζουν.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League και θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης προκειμένου να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην πρώτη οκτάδα.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ έχουν τις γνωστές τους απουσίες, αφού οι Πελίστρι, Ρενάτο και Κυριακόπουλος δεν έχουν επανέλθει ακόμα από τους τραυματισμούς τους ενώ οι Ντέσερς, Γεντβάι, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ και Νίκας είναι εκτός λίστας.

Τα δύο τελευταία αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα έχουν φέρει μία ατμόσφαιρα... κατήφειας πάνω από την ομάδα και το ευρωπαϊκό αυτό ματς είναι η ιδανική ευκαιρία για να μπουν ξανά οι «πράσινοι» στον δρόμο των επιτυχιών φέρνοντας μερικά χαμόγελα.

Ανοιχτά... μέτωπα σε αριστερό μπακ, «10» και φορ

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της ομάδας στην συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Βικτόρια Πλζεν και ζήτησε πίστη στο πλάνο και υπομονή.

Ξέρει και ο ίδιος πως μία νίκη απόψε είναι πολύ σημαντική προκειμένου να... ανάψει ακόμα περισσότερο η «φλόγα» της Ευρώπης, μετά από κείνη του πρωταθλήματος που φαίνεται να έσβησε οριστικά.

Ο Ισπανός κόουτς θα επαναφέρει τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια μετά τον μυϊκό τραυματισμό που είχε. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Ίνγκασον και Πάλμερ Μπράουν, στο δεξί άκρο της ο Καλάμπρια ενώ στο αριστερό ακόμη δεν υπάρχει τελική απόφαση, αφού υπάρχει η λύση του Μλαντένοβιτς, αλλά ίσως προτιμηθεί και κάποια άλλη επιλογή.

Στην μεσαία γραμμή ο Τσιριβέγια θα επανέλθει στο «6», ο Τσέριν θα βρεθεί πιθανότατα στο «8» ενώ για το «10» υπάρχει... μονομαχία μεταξύ Τζούρισιτς και Μπακασέτα.

Στα δύο «φτερά» της επίθεσης, ο Τετέ θα παίξει δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά. Δίλημμα υπάρχει και για την κορυφή της επίθεσης. Ο Ντέσερς είναι εκτός λίστας κι έτσι οι Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι διεκδικούν την θέση, χωρίς να έχουν ικανοποιήσει με τις τελευταίες εμφανίσεις τους.