ΠΑΟΚ: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία.
Ο ΠΑΟΚ μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League παρέμεινε με ένα βαθμό, καθώς έχασε από τη Θέλτα στο Βίγκο, με 3-1, παρόλο που προηγήθηκε με τον Γιώργο Γιακουμάκη.
Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Λιλ στη Γαλλία, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του «Stade Pierre-Mauroy» θα γίνει στις 22:00.
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League
- 24 Σεπτεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0
- 2 Οκτωβρίου 2025: Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1
- 23 Οκτωβρίου 2025: Λιλ - ΠΑΟΚ 22:00
- 6 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ - Γιούνγκ Μπόις 22:00
- 27 Νοεμβρίου 2025: ΠΑΟΚ - Μπραν 19:45
- 11 Δεκεμβρίου 2025: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 19:45
- 22 Ιανουαρίου 2026: ΠΑΟΚ - Μπέτις 19:45
- 29 Ιανουαρίου 2026: Λιόν - ΠΑΟΚ 22:00
