Ο ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τη Λιλ στη Γαλλία.

Ο ΠΑΟΚ μετά τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League παρέμεινε με ένα βαθμό, καθώς έχασε από τη Θέλτα στο Βίγκο, με 3-1, παρόλο που προηγήθηκε με τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τη Λιλ στη Γαλλία, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Η σέντρα στον αγώνα του «Stade Pierre-Mauroy» θα γίνει στις 22:00.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League