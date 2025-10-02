Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στη Γαλικία με γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη, αλλά ισοφαρίστηκε στο 45' +2' και στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε δεχόμενος επιπλέον δύο γκολ από τη Θέλτα και τελικά ηττήθηκε με 3-1 παρότι ο Παβλένκα ήταν ο κορυφαίος!

Η Ισπανία συνεχίζει να «πληγώνει» τον ΠΑΟΚ, που συνεχίζει το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων φτάνοντας τα πέντε ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη χωρίς νίκη και έχει μπροστά του ένα μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο «Balaidos»

O ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βίγκο κουβαλώντας ένα βαρύ και ασήκωτο φορτίο: τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ήττα-σοκ στο κύπελλο από τον Λεβαδειακό και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο «Δικέφαλος» είχε νικήσει για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου, τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (2-1).

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ισπανία, δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενη γη για τους «ασπρόμαυρους». Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις μετρούσαν πέντε ήττες και μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες: το μακρινό 0-0 με τη Σεβίλλη το μακρινό 1990 και το 0-0 με τη Γρανάδα στις μέρες του κορονοϊού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επεξεργαζόταν αρκετά σενάρια πριν από την σέντρα του αγώνα, με πιθανή την επιστροφή σε τριάδα μέσων: Οζντόεφ και Μπιάνκο πιο πίσω, με τον Καμαρά μπροστά τους. Σενάριο που επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση των αρχικών ενδεκάδων. Όπως, επίσης, επιβεβαιώθηκε πως στο αποψινό ματς υπήρχε έντονο ιταλικό χρώμα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση των Αλεσάντρο Βολιάκο και του συνονόματου του Μπιάνκο.

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε με τους: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Κωνσταντέλια, Γιακουμάκη.

Από την πλευρά της η Θέλτα έβλεπε ι το αποψινό ευρωπαϊκό ραντεβού με τον ΠΑΟΚ ως ευκαιρία να σβήσει τα «φώτα συναγερμού» και να ξαναβρεί ρυθμό. Πέρασαν περισσότερες από 3.000 μέρες μετά την τελευταία της ευρωπαϊκή βραδιά στο «Balaídos», κυρίως όμως μετά από οκτώ επίσημα ματς χωρίς νίκη.

Ο Κλαούντιο Χιράλδεθ παρέταξε τους γηπεδούχους με το σχεδόν παγιωμένο «3-4-3», έχοντας ξανά διαθέσιμο τον Σουηδό, Καρλ Στάρφελτ, στην τριάδα των στόπερ μαζί με Φερνάντεθ και Μάρκος Αλόνσο. Ο Ιάγο Άσπας, εμβληματική φιγούρα της Θέλτα, φόρεσε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο και ηγήθηκε της μεσοεπιθετικής τριάδας μαζί με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας και τον Σβέντμπεργκ, ενώ οι Ρουέδα, Ροντρίγκεθ, Μορίμπα και Μινγκέθα αποτελούσαν την τετράδα της μεσαίας γραμμής.

Η Θέλτα τις ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ το γκολ…

Από το ξεκίνημα του αγώνα η Θέλτα πήρε την μπάλα στα πόδια της και παρότι ο Λουτσέσκου έβαλε τρεις χαφ στον άξονα, υπήρχαν στιγμές που η Θέλτα γινόταν πολύ επικίνδυνη από το συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου, όπως στην πρώτη καλή στιγμή με το πλασέ του Αλόνσο και την απόκρουση του Παβλένκα.

Οι γηπεδούχοι με την κατοχή να αγγίζει το 70% και με passing game για σεμινάριο, άλλαζαν με υπομονή την μπάλα σε μια προσπάθεια να φτάσουν κοντά στο γκολ, όπως συνέβη στο «τετ α τετ» του Ρουέδα με τον Παβλένκα στο 34ο λεπτό και τον Τσέχο γκολκίπερ να αποδεικνύεται εκ νέου σωτήρας για τον ΠΑΟΚ

Κι όμως, κόντρα στη ροή του αγώνα, ο «Δικέφαλος» βρέθηκε μπροστά στο σκορ! Ήταν το 37ο λεπτό με τον Κωνσταντέλια να κλέβει την μπάλα από τον Φερνάντεθ, να μπαίνει στην περιοχή, να πλασάρει και τον Γιακουμάκη να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα μετά την ασταθή απόκρουση του Ράντου γράφοντας το 0-1 και παγώνοντας το «Balaidos».

Δέχθηκε γκολ πάλι στο 45’+2’

Ο ΠΑΟΚ με κάποιον τρόπο έπρεπε να βγάλει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ. Θα ήταν πολύ σημαντική παράμετρος στην εξέλιξη ενός αγώνα που έμοιαζε με μονόλογο για τη Θέλτα. Κι όμως, οι «ασπρόμαυροι» δεν μπόρεσαν να κρατήσουν για μερικά δευτερόλεπτα το υπέρ τους σκορ. Η μπάλα χάθηκε εύκολα, η άμυνα κόλλησε και ήρθε η ισοφάριση στο 45’+2’, μετά την σέντρα από δεξιά του Μινγκέθα και κεφάλια του εμβληματικού αρχηγού, Ιάγο Άσπας, ο οποίος έφερε το ματς στα ίσια (1-1).

Το γύρισε και το… καθάρισε

Τα πράγματα έγιναν χειρότερα με το ξεκίνημα του β΄ μέρους. Η Θέλτα βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Παβλένκα να αποκρούει το πλασέ του Σβέντεμπεργκ και τον Μπόρχα Ιγκλέσιας να παίρνει το ριμπάουντ για να γράψει το 2-1 στο 53ο λεπτό. Απούσα και πάλι η άμυνα του ΠΑΟΚ…

Ο Παβλένκα συνέχισε τις εντυπωσιακές αποκρούσεις (είπε όχι και σε τετ α τετ με τον Σβέντεμπεργκ), αλλά αυτή η συνθήκη δεν οδηγούσε πουθενά την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έφερε από τον πάγκο Μεϊτέ και Τσάλοφ με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα.

Στο 63’ ο Κωνσταντέλιας άγγιξε την ισοφάριση με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς και τους Τάισον, Ζίβκοβιτς μπας και αλλάξει η εικόνα του ΠΑΟΚ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, αν και το πρόβλημα παραμένει η αδυναμία των παικτών του Λουτσέσκου να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, με τον Σάστρε να καλύπτει τον Σβέντμπεργκ στη φάση του 3-1 με το χρονόμετρο να δείχνει το 71ο λεπτό.

Οι «ασπρόμαυροι» άγγιξαν το γκολ με την κεφαλιά του Τσάλοφ στο 81ο λεπτό, αλλά ως εκεί...

MVP: Ο Σβέντμπεργκ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Γίρι Παβλένκα και πάλι έβγαλε πολλά, όχι όλα..

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σχεδόν μηδενική η συνεισφορά του Ντεσπόντοφ στο ματς.

Η ΓΚΑΦΑ: Με χαρακτηριστική ευκολία ο Φερνάντεθ «πούλησε» την μπάλα μπροστά στα πόδια του Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα της φάσης του 0-1.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ:Ο Ιγκόρ Πάγιατς δεν είχε την παραμικρή δύσκολη φάση στο ματς και τα πήγε καλά.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η βραδιά στο «Balaidos» έμοιαζε εξ ορισμού δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, που ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 1-0 δεχόμενος το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το τρικ με τους τρεις χαφ δεν λειτούργησε, στην άμυνα υπήρχαν πολλά κενά, ενώ ήταν εμφανέστατη η αδυναμία των «ασπρόμαυρων» να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Η Θέλτα έδειξε πολλές ποδοσφαιρικές αρετές και σίγουρα δεν αξίζει να είναι τόσο χαμηλά στη La Liga.

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδεθ): Ράντου, Φερντάντεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέδα (83’ Χ. Ροντρίγκεθ), Ντ. Ροντρίγκεθ, Μορίμπα, Μινγκέθα (67’ Ντομίνγκεθ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Γιούτγκλα), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Καμαρά (70’ Τάισον), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ).