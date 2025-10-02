Θέλτα - ΠΑΟΚ: Τι να δείτε και τι να δοκιμάσετε στο Βίγκο της Ισπανίας

Ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός για την ισπανική πόλη όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας Θέλτα – ΠΑΟΚ.

Στη βορειοδυτική Ισπανία, στην περιοχή της Γαλικίας, το Βίγκο συνδυάζει την ενέργεια μιας πόλης-λιμάνι με τη γοητεία του παλιού και τη φυσική ομορφιά. Η μεγαλύτερη πόλη της Γαλικίας, κοντά στα σύνορα με την Πορτογαλία, είναι γνωστή για την πλούσια ναυτική κληρονομιά και τη γαστρονομία της, ενώ αποτελεί την πύλη για τα ειδυλλιακά νησιά Cíes.

Όσοι επισκεφθούν το Βίγκο για τον αγώνα της Θέλτα με τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μια φιλόξενη και γεμάτη ζωή πόλη και να δοκιμάσουν τη φημισμένη θαλασσινή κουζίνα της περιοχής. Ακολουθεί ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός με όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Βίγκο.

