Η Μαριάν Μουρίνιο βγήκε και στήριξε δημοσίως τον Κλαούντιο Χιράλδεθ επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στη Θέλτα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Tο «Balaídos» ντύνεται, μετά από οκτώ χρόνια (τελευταίο εντός έδρας ματς ήταν ο ημιτελικός του 2017 για το Europa League κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), με τα χρώματα της Ευρώπης, το Θέλτα–ΠΑΟΚ αποκτά μια ακόμη διάσταση: δύο γυναίκες, δύο διαφορετικοί κόσμοι, κι όμως δύο παράλληλες ιστορίες που συναντιούνται στο ίδιο γήπεδο.

Η Μαριάν Μουρίνιο, πρόεδρος της Θέλτα από το 2023, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της ομάδας, ανέβηκε χθες το απόγευμα στο βήμα της Ένωσης Δημοσιογράφων της Γαλικίας και μίλησε χωρίς περιστροφές για το μέλλον του προπονητή. «Ο Κλαούντιο Χιράλδεθ είναι ένας πολύ λογικός και ειλικρινής προπονητής, δεν κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναλύει τις καταστάσεις με διαύγεια∙ κι όταν λέει κάτι, το εννοεί πραγματικά. Είμαστε όλοι εδώ για να τον στηρίξουμε, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε μπροστά όσο πιο γρήγορα γίνεται».

Η φωνή της έβγαζε σιγουριά: «Φυσικά και υπάρχει εμπιστοσύνη στον Κλαούντιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα μιλήσαμε πολύ, τον άκουσα, τον είδα, ξέρω ότι πιστεύει σε αυτή την ομάδα». Ακόμη κι όταν ρωτήθηκε για το βαρύ ξεκίνημα της σεζόν, με οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη, στάθηκε ψύχραιμη: «Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Θέλαμε καλύτερο ξεκίνημα; Ναι. Ανησυχούμε υπερβολικά; Όχι. Έχουμε δει το σύνολο να παίζει καλά, να δείχνει δυναμική».

Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Τρίτης στο Βίγκο και στο αεροδρόμιο περίμεναν τους παίκτες του Δικεφάλου Ισπανοί φίλοι με πλακάτ που έγραφαν τα ονόματά του Γιώργου Γιακουμάκη, του Μπάμπα Ράχμαν, δυο φίλοι της Λίβερπουλ έδωσαν ενα δώρο στο Ντέγιαν Λόβρεν και κάποιοι…

Και κοιτώντας μπροστά, έστειλε μήνυμα σε όλους ενόψει ΠΑΟΚ: «Η Θέλτα πρέπει να είναι στην Πριμέρα, να κρατηθούμε εκεί. Η Ευρώπη είναι ένα δώρο, ειδικά για τα παιδιά της ακαδημίας που παίζουν πρώτη φορά σε τέτοια διοργάνωση. Πρέπει να το ζήσουμε με ενθουσιασμό, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να απαιτούμε από τον εαυτό μας, αλλά να μην ξεχνάμε: η προτεραιότητα είναι η Λίγκα».

Δεν είναι η πρώτη φορά στη σύντομη θητεία της στο τιμόνι της Θέλτα που η Μαριάν Μουρίνο βιώνει κακό ξεκίνημα. Το ίδιο είχε συμβεί και με τον Ράφα Μπενίτεθ, δύο χρόνια πριν, όταν μετά τις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα είχε τους ίδιους τέσσερις βαθμούς. Τότε κράτησε τον Μαδριλένο στον πάγκο μέχρι που, με δέκα αγώνες να απομένουν, η κατάσταση έγινε μη αναστρέψιμη και τη θέση του πήρε ο Χιράλδεθ. Αυτή τη φορά, άπαντες ελπίζουν ότι ο τωρινός τεχνικός θα διορθώσει την πορεία πολύ νωρίτερα. Αν είναι δυνατόν, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα.

Στην άλλη πλευρά υπάρχει, επίσης, μια γυναίκα, η Μαρία Γκοντσαρόβα. Αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ημέρα που αποχώρησε ο Μάκης Γκαγκάτσης, συνοδεύει την αποστολή του «Δικεφάλου» στο ταξίδι της Ισπανίας.

Σε έναν χώρο που για δεκαετίες ανήκε αποκλειστικά στους άνδρες, η Γκοντσαρόβα έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της και θεωρείται πρόσωπο–κλειδί στον σχεδιασμό και στην καθημερινότητα του «Δικεφάλου».

Το παιχνίδι στο «Balaídos» ασφαλώς και δεν θα κριθεί από αυτές. Μα η εικόνα είναι χαρακτηριστική και δεν μπορείς να την παραβλέψεις: δυο γυναίκες, σε διαφορετικά στρατόπεδα, να ενσαρκώνουν κάτι διαφορετικό στην εποχή μας.