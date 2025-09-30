Η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε το βράδυ της Τρίτης (30/9) στο Βίγκο, όπου την περίμενε μια... ξεχωριστή υποδοχή, με τους Γιακουμάκη, Μπάμπα, Λόβρεν και Σάστρε να είναι στο επίκεντρο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑ

Στο Βίγκο αφίχθη η αποστολή του ΠΑΟΚ το βράδυ της Τρίτης (30/9) ενόψει της αναμέτρησης με τη Θέλτα (2/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για παίκτες των Θεσσαλονικιών υπήρξε μια... ξεχωριστή υποδοχή στο αεροδρόμιο.

Στις αφίξεις βρέθηκαν Ισπανοί φίλοι με πλακάτ που έγραφαν τα ονόματά του Γιώργου Γιακουμάκη και του Μπάμπα Ράχμαν, ζητώντας τους μια φανέλα. Από εκεί και πέρα δυο φίλοι της Λίβερπουλ έδωσαν ενα δώρο στον άλλοτε αρχηγό της ομάδας τους, Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν αντίστοιχη κίνηση στον Ισπανό με καταγωγή από τη Μαγιόρκα, Ζόαν Σάστρε, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του.