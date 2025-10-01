Ο ΠΑΟΚ είναι στο Βίγκο με το μυαλό και στον Ολυμπιακό

Ιδιαίτερη η συνθήκη, άκρως απαιτητική και δύσκολη, για τον ΠΑΟΚ ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Θέλτα και του ντέρμπι που ακολουθεί με τον Ολυμπιακό. – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Από τη μία είναι η Θέλτα που δεν έχει κάνει ακόμα σεφτέ στη σεζόν: Τρεις ήττες και πέντε ισοπαλίες, όλες με 1-1, στα οκτώ πρώτα επίσημα παιχνίδια. Παρεμπιπτόντως, αν δεν κερδίσει ούτε αύριο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών!

Κι από την άλλη, είναι ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, την ήττα από τον Λεβαδειακό στο κύπελλο και τρεις σερί ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Ο «Δικέφαλος» έχει έρθει στη μεγαλύτερη πόλη της Γαλικίας, το Βίγκο, χωρίς τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα και το μυαλό -θέλοντας και μη- στον Ολυμπιακό και το ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή (5/10) στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλώς ή κακώς η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί από τα τελευταία αποτελέσματα έχει αυξήσει την πίεση και έχει μειώσει τα περιθώρια, έστω κι αν είμαστε αρχές Οκτώβρη.

Οι πρώτες σκέψεις του Λουτσέσκου

Είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως πχ. ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που μπορούν να βγάλουν δύο δύσκολα και απαιτητικά 90λεπτα στη σειρά. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει αργά το βράδυ της Πέμπτης (2/10 – 22:00), θα παραμείνει στο Βίγκο και την Παρασκευή (3/10), θα προπονηθεί το πρωί της ίδιας ημέρας επί ισπανικού εδάφους, για να αναχωρήσει το μεσημέρι με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να φτάσει μετά από ένα ταξίδι τεσσάρων ωρών. Δεν το λες και ιδανική συνθήκη…

Οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν το απόγευμα (20:00) και μετά την τελευταία προπόνηση θα ξέρουμε πάνω – κάτω τι σκέφτεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου για το αυριανό παιχνίδι στο «Μπαλαϊδος». Σίγουρα η ενδεκάδα θα έχει κάποιες αλλαγές, δεν αποκλείεται να δούμε το δίδυμο Καμαρά – Οζντόεφ στη μεσαία γραμμή, με τον Μπιάνκο να διεκδικεί χρόνο συμμετοχής, κάποιες αλλαγές στην άμυνα με τις επιστροφές παικτών (Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σάστρε) και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι με τη χρησιμοποίηση των Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Γιακουμάκη από την αρχή.