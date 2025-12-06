ΠΑΟΚ: Ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή για Άρη
Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα και ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει δεν ανακοίνωσε αποστολή.
Ο τεχνικός του Δικεφάλου, βέβαια, δεδομένα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Δημήτρη Πέλκα και τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος υποβλήθηκε σήμερα σε αρθροσκοπικό καθαρισμό.
Το ερωτηματικό, λοιπόν, είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός τις τελευταίες μέρες ήταν σε καλύτερη κατάσταση, αλλά ο Λουτσέσκου θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα τον πάρει στην αποστολή.
Ακόμα κι αν συμβεί αυτό, βέβαια, ο Κωνσταντέλιας δεν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα, αλλά θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του αγώνα, αν κριθεί απαραίτητο. Σίγουρα επιστρέφει ο Μεϊτέ, πάντως, ο οποίος εξέτισε την ποινή του.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ready to fight mode: on. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή (07.12, 19:30).
Η τελευταία προπόνηση της ομάδας περιελάμβανε δουλειά στον τομέα της τακτικής, οικογενειακό διπλό και δουλειά στις στατικές φάσεις.
Ο Λουτσέσκου, όπως γίνεται αντιληπτό, έριξε μεγάλο βάρος και στις στατικές φάσεις, από τις οποίες βρήκε δύο γκολ ο ΠΑΟΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό. Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, ο Παβλένκα θα επιστρέψει στο τέρμα, δεξί μπακ θα είναι ο Κένι και αριστερά ο Μπάμπα είναι φαβορί έναντι του Τέιλορ. Στόπερ θα είναι οι Κεντζιόρα, Λόβρεν, στα χαφ οι Μεϊτέ, Οζντόεφ, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Ιβανούσετς πιθανότατα, πίσω από τον Γιακουμάκη.
Να θυμίσουμε ότι αποστολή δεν ανακοίνωσε ούτε ο Άρης για το κυριακάτικο ντέρμπι.
