Το Παναθηναϊκό πάρτι της Βέρνης!

Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για το μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού επί της Γιανγκ Μπόις που πρέπει να αποτελέσει restart για το Τριφύλλι, το καταπληκτικό κοουτσάρισμα του Χρήστου Κόντη και το μυθικό παιχνίδι του Ανάς Ζαρουρί.

Τι βράδυ ήταν αυτό στη Βέρνη για τον Παναθηναϊκό! Βράδυ που το είχε τεράστια ανάγκη ολόκληρος ο οργανισμός και πάνω από όλα η ομάδα για να νιώσει καλά, να ανασάνει από την πίεση, να πάρει κέφι, αυτοπεποίθηση, βαθμούς και να πατήσει το κουμπί του restart για την συνέχεια σε Ελλάδα κι Ευρώπη!

Λέγαμε και γράφαμε πως σε ένα παιχνίδι που δεν παίζεται η... ζωή του, δεν υπάρχει ένα τεράστιο ''πρέπει'' πάνω από το κεφάλι του, ο Παναθηναϊκός είχε μια ευνοϊκή συνθήκη για να βάλει οξυγόνο στον εγκέφαλό του.

Το έκανε και με το παραπάνω.

Πέρασε σαν σίφουνας από το γήπεδο της Γιανγκ Μπόις, της έβαλε τέσσερα γκολ και έδειξε σημάδια ποδοσφαιρικής ζωής, σε μία εμφάνιση, ένα αποτέλεσμα, στο οποίο καλείται να χτίσει ενόψει της συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Έχοντας αναλύσει και προετοιμάσει την ομάδα του για τις μεγάλες ανασταλτικές αδυναμίες των Ελβετών, ο Χρήστος Κόντης παρουσίασε ένα σύνολο με μεγάλη αγωνιστική και πνευματική ετοιμότητα, με παίκτη παραπάνω στον άξονα, με αλλαγές πλευρών άμεσα, με ένα σχέδιο που λειτούργησε ονειρικά στο πρώτο εικοσάλεπτο και επί της ουσίας έφερε την νίκη.

Συν την διαχείριση δυνάμεων σε πρόσωπα ενόψει Αγρινίου, με 8/11 αλλαγές.

Ο Έλληνας προπονητής μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, έραψε ακόμη ένα παράσημο στις επικίνδυνες αποστολές που αναλαμβάνει ως άλλος... Ράμπο, ολοκληρώνοντας την άριστη διαχείριση στο δεύτερο μέρος, όπου ''έσβησε'' το ματς, μετά το εκρηκτικό εικοσάλεπτο από το 25' μέχρι και το 45', όπου η ομάδα του ήταν σε... τρικυμία, χωρίς λόγο.

Από το 10' μέχρι και το 19' ο Παναθηναϊκός σούταρε με ευστοχία... Σλούκα στις βολές. Σχεδόν όλα μέσα! Η γκολάρα του Σφιντέρσκι, με ένα υπέροχο άγγιγμα της μπάλας, οι δύο καλές εκτελέσεις του Ζαρουρί, ο οποίος ολοκλήρωσε την δουλειά με το τέταρτο γκολ του Τριφυλλιού.

Ο Μαροκινός εξτρέμ στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός σε πρωτάθλημα ή Ευρώπη(είχε ξεκινήσει και κόντρα στην Καλλιθέα με καλή εικόνα στο Κύπελλο), μόλις άρχισε να βρίσκει ρυθμό και παιχνίδια, έκανε την διαφορά! Απίθανες επαφές από τον βραχύσωμο άσο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Δουλειά του; Να έχει διάρκεια, αυτό κάνει την διαφορά στο ποδόσφαιρο. Η διάρκεια.

Υπέροχη κίνηση στο τρίτο του γκολ, αυτό που πρέπει να κάνει ένας ακραίος εξτρέμ, κλείνοντας προς τα μέσα στην πλάτη του στόπερ.

Ο Παναθηναϊκός με εμφατικό τρόπο, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα ξεκίνησε το φετινό Europa League, φτιάχοντας και τον συντελεστή του για πιθανές ισοβαθμίες με αυτό το 4-1.

Κορυφαίος όλων ο Ζαρουρί. Προφανώς με τα τρία του γκολ. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι από τον Μανώλη Σιώπη στη μεσαία γραμμή. Δεν πρέπει να έχασε μονομαχία ο παιχταράς!

Μεγάλη εμφάνιση και από τον Γιάννη Κώτσιρα στο δεξί άκρο της άμυνας, καλός ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια(η ευθύνη στο γκολ ανήκει ολοκληρωτικά στον Ρενάτο που με εξαίρεση αυτή την φάση όπου περπατά αντί να τρέξει προς την μπάλα, ήταν θετικότατος).

Φυσικά για να έχει νόημα στη ζωή του Παναθηναϊκού το αποψινό αποτέλεσμα, θα πρέπει το κοντέρ να γράψει νίκες σε Αγρίνιο, στο ΟΑΚΑ με την Γκο Αχέντ και τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο.

Η ανάσα ήρθε, η αρχή έγινε, το κουμπί του restart πατήθηκε.

Να έχει και συνέχεια!