Ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε με 4-1 στη Βέρνη τη Γιουνγκ Μπόις, έχοντας πρωταγωνιστή τον Ζαρουρί και αύξησε τις πθιθανότητες για πρόκριση.

Το τριφύλλι για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα υποδεχθεί την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Οι πράσινοι θα φιλοξενήσουν την κυπελλούχο Ολλανδίας στις 2 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο και η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19.45. Ένα ματς, το οποίο θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα και να προκριθεί έστω στα playoffs της διοργάνωσης.

Στη συγκεκριμένη ομάδα να θυμίσουμε ότι είχε σπουδαία καριέρα ως προπονητής, αλλά και παίκτης, ο Ολλανδός Χενκ Τεν Κάτε, ο οποίος κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού επί πολυμετοχικότητας. Από το καλοκαίρι του 2008 έως τον Δεκέμβριο του 2009.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League

2 Οκτωβρίου 19:45: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 19:45: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 19:45: Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα

Ο ΠΑΟΚ, όπως είναι γνωστό, έμεινε στο 0-0 στην Τούμπα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στην πρώτη αγωνιστική της ίδιας διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ: