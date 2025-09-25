Γιούνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός: Το γκολ του Τζάνκο για το 1-3
Στο 25' η Γιούνγκ Μπόις μείωσε σε 1-3 απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τζάνκο.
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα απίθανο ξεκίνημα στη Βέρνη παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων στο 19', με τη Γιούνγκ Μπόις να μειώσει σε 1-3 στο 25' μετά από λάθος στην άμυνα των πρασίνων.
Ο Μάλες έδωσε στον Τζάνκο, ο Ρενάτο δεν πήγε γρήγορα στη μπάλα, ο Ζαρουρί δεν ακολούθησε, ο Λαφόν ήταν εκτός εστίας και ο δεξιός μπακ των Ελβετών με ένα απλό πλασέ έκανε το 1-3.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.