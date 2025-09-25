Στο 25' η Γιούνγκ Μπόις μείωσε σε 1-3 απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Τζάνκο.

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε ένα απίθανο ξεκίνημα στη Βέρνη παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων στο 19', με τη Γιούνγκ Μπόις να μειώσει σε 1-3 στο 25' μετά από λάθος στην άμυνα των πρασίνων.

Ο Μάλες έδωσε στον Τζάνκο, ο Ρενάτο δεν πήγε γρήγορα στη μπάλα, ο Ζαρουρί δεν ακολούθησε, ο Λαφόν ήταν εκτός εστίας και ο δεξιός μπακ των Ελβετών με ένα απλό πλασέ έκανε το 1-3.