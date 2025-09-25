Ο τρομερός Ζιρού με γκολ στο 89ο λεπτό χάρισε τη νίκη στη Λιλ κόντρα στην Μπραν (2-1) στην πρεμιέρα των Γάλλων στη League Phase του Εuropa League.

Tι και αν πατάει τα 39 χρόνια, η τέχνη δεν ξεχνιέται και ο Ολιβιέ Ζιρού φροντίζει να το αποτυπώνει στο χορτάρι. Ο Γάλλος φορ με δικό του γκολ στο τέλος χάρισε τη νίκη στη Λιλ στη φετινή της πρεμιέρα στη League Phase του Europa League. Mε κεφαλιά του Ζιρού στο 80΄ ο Ζιρού χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν. Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» πέτυχε το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς. Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα επικράτησε 1-0 της Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου. Οι Ολλανδοί πίεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Ρουμάνων.