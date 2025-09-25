Video: Το σύνθημα νίκης των οπαδών του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο της Γιουνγκ Μπόις!

Δείτε στο βίντεο του Gazzetta τους οπαδούς του Παναθηναϊκού να ζητούν από την αγαπημένη τους ομάδα τη νίκη στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις.

Στο κλίμα του αγώνα φρόντισαν να μπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα πριν την πρώτη σέντρα. Έτσι, σηκώνοντας ένα μεγάλο πανό από τον σύνδεσμο της Ελβετίας, φώναξαν για την αγαπημένη τους ομάδα, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται περισσότεροι από 1100 φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Wankdorf Stadion.

Δείτε τα βίντεο του Gazzetta: