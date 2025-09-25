Video: Το σύνθημα νίκης των οπαδών του Παναθηναϊκού έξω από το γήπεδο της Γιουνγκ Μπόις!
Στο κλίμα του αγώνα φρόντισαν να μπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα πριν την πρώτη σέντρα. Έτσι, σηκώνοντας ένα μεγάλο πανό από τον σύνδεσμο της Ελβετίας, φώναξαν για την αγαπημένη τους ομάδα, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη τη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.
Υπενθυμίζεται ότι αναμένονται περισσότεροι από 1100 φίλοι του Παναθηναϊκού στις εξέδρες του Wankdorf Stadion.
Δείτε τα βίντεο του Gazzetta:
☘️ Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, λίγο πριν πάρουν τις θέσεις τους στο γήπεδο— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 25, 2025
Αποστολή στη Βέρνη: Γιάννης Σαπουντζάκης#PAO #Panathinaikos #PAOFC #UEL #YBPAO pic.twitter.com/9bOKafk9Tj
