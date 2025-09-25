Galacticos LIVE: Το restart της Βέρνης για Παναθηναϊκό και η χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ
Μπείτε και σήμερα (25/9) στις 14:00 στην παρέα των Galacticos, με την Έλενα Παπαδοπούλου, τον Κώστα Νικολακόπουλο, τον Νίκο Αθανασίου και τον Γιώργο Τσακίρη να αναλύουν όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού στη Βέρνη απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις κι όχι μόνο.
Οι Πράσινοι, πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα στη League Phase του Europa League, με την εκπομπή του Gazzetta να έχει όλο το ρεπορτάζ για τον πολύ σημαντικό αγώνα, με απευθείας συνδέσεις και με Θεσσαλονίκη για την επόμενη μέρα μετά το ματς ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.
Ο Σταύρος Σουντουλίδης και ο Βασίλης Βλαχόπουλος έρχονται με τα τελευταία νέα για τον Δικέφαλο του Βορρά και τον Άρη αντίστοιχα.
Στην παρέα τους σήμερα, όπως και σε κάθε εκπομπή, θα βρίσκεται η ΔΕΗ
